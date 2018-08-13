تعامل مع وكالة أسفار وأوهمها بتمكين زبائنها من الحج

السلطات التشادية توقف المحتال على حجاج جزائريين

أوقفت السلطات التشادية بمطار العاصمة انجامينا، الشخص الذي احتال على عدد من الحجاج الجزائريين، عبر تعامله مع احدى الوكالات السياحية في غرداية، وأوهمهم بتمكينهم من أداء هذه المناسك، بدل أفراد من الجالية التشادية بالجزائر.

قال السفير التشادي بالجزائر، بحر الدين إبراهيم، إن الشخص الذي احتال على حجاج جزائريين، قد تم توقيفه من قبل السلطات التشادية، مؤكدا أنه موقوف حاليا في العاصمة إنجامينا، وأضاف في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة أن الحجاج الجزائريين أخطأوا في تواصلهم مع المحتال الذي نصب عليهم وادعى بأنه دبلوماسي تشادي، مشيرا إلى أن هذا الأخير الذي نصب على حجاج جزائريين لا تربطه أي صله بالسفارة التشادية بالجزائر.

وعاتب السفير التشادي الحجاج الجزائريين على تواصلهم مع هذا النصاب، خاصة وأن الجزائر دولة مؤسسات ولها قنوات رسمية بخصوص تواصل الحجاج مع السلطات السعودية، وأضاف أن السفارة معتمدة بصفة رسمية وليس هناك حجاج تشاديون في الجزائر لهم رغبة في الحج من الأراضي الجزائرية.

وأكد ذات الدبلوماسي أن العلاقات ما بين الجزائر والتشاد ممتازة ووطيدة وأن الحادثة لا ولم تؤثر عليها، يضيف للقناة التلفزيونية الخاصة.