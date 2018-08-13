وزارة الصحة تحذر من الكيس المائي لدى الأضاحي

حذرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، من مخاطر التعرض إلى الإصابة بالكيس المائي الذي قد تحمله بعض أضاحي العيد.

شدد نائب مدير الوقاية بوزارة الصحة، يوسف ترفاني، خلال يوم إعلامي وتحسيسي حول الوقاية من الكيس المائي، على ضرورة التحقق من عدم وجود هذا الكيس الذي قد تحمله بعض أضاحي العيد، لاسيما بالنسبة للعائلات التي تقوم بذبح الأضحية خارج المذابح البلدية ودون استشارة الطبيب البيطري.

وتعتبر الإصابة بالكيس المائي من بين الأمراض الطفيلية الخطيرة المتنقلة عن طريق الحيوانات، لاسيما الكلاب التي تتغذى بالأحشاء المصابة ثم تفرغ بويضات هذه الطفيليات في الطبيعة عن طريق فضلاتها متسببة في تلوث الأعشاب والخضر والفواكه والمياه، مما يؤدي إلى انتقال المرض إلى الحيوانات العاشبة وبالتالي إلى الإنسان.

وتبقى الإصابة بالكيس المائي -حسب ترفاني- من بين الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات، على غرار اللشمانيوز والبروسيلوز والكلب، حيث تسجل وزارة الصحة أزيد من 300 حالة إصابة بالكيس المائي سنويا.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مباركي، طبيب بيطري بمديرية الفلاحة للجزائر العاصمة، أهمية الاستعانة بالمصالح البيطرية في حال عدم التأكد من صحة أحشاء كبش العيد، محذرا من استهلاكها، خصوصا منها الكبد والرئة.