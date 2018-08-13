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فسخ 480 عقد مع شركات جزائرية وأجنبية

تجميد إنجاز قرابة 25400 وحدة سكنية من بينها 8300 بصيغة عدل

  13 أوت 2018 - 17:32   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الوطني
تجميد إنجاز قرابة 25400 وحدة سكنية من بينها 8300 بصيغة عدل

الإجراء قد يتسبب في تعطيل البرنامج الخماسي للسكن 

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة في تنفيذ تهديداتها تجاه شركات البناء  المتقاعسة والعاجزة عن تسليم مشاريع مختلف الصيغ السكنية الموكلة لها في آجالها المحددة، حيث قامت مصالح عبد الوحيد طمار بفسخ 480 عقد مع شركات وطنية وأجنبية، مما تسبب في تجميد إنجاز 25393 وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن، من بينها 8300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجاربعدل.

 

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس عبر صفحته الرسمية على  فايسبوك أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد شرعت في فسخ مجموعة من عقود العمل مع شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية المتقاعسة في تنفيذ المشاريع السكنية الموكلة لها بعنوان 2018، بعد المتابعة الدقيقة التي قام بها وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار في إطار تنفيذ البرامج السكنية المسجلة بمختلف الصيغ تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح الوزير أن الشركات المعنية بعملية فسخ العقود تتعلق بمختلف الصيغ السكنية الموكلة للشركات الوطنية، لا سيما فسخ 06 عقود تخص 4550 وحدة سكنية عبر 03 ولايات تخص الصيغة السكنية البيع بالإيجار  عدل، وفسخ 462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية عبر 46 ولاية تخص الصيغة السكنية العمومي الإيجاري، كما تم فسخ عقدين يخصان 78 وحدة سكنية عبر ولايتين في الصيغة السكنية الترقوي العمومي.

وفيما يخص الشركات الأجنبية، فسخت وزارة السكن 03 عقود تخص 3750 وحدة سكنية عبر ولايتين في الصيغة السكنية البيع بالإيجارعدل، كما تم فسخ عقدين يخصان 2480 وحدة سكنية عبر ولايتين في الصيغة السكنية العمومي الإيجاري.

وقامت وزارة السكن في بداية السنة بفسخ عقود مع ثلاث مقاولات مكلفة بإنجاز 2550 مسكن من نوع البيع بالإيجار  عدل من بينها 800 مسكن بتيسمسيلت، و1000 مسكن بقالمة منها 400 وحدة في أولاد زناتي و600 وحدة بمنطقة بلخير، بالإضافة إلى 750 مسكن في معسكر، كما وجهت الوزارة إعذارات لـ 17 مقاولة مكلفة بإنجاز 28100 وحدة سكنية عقب الاجتماع الأخير الذي ضم وزير القطاع مع المؤسسات المكلفة بإنجاز برنامج الصيغة السكنية البيع بالإيجار  عدل.

في السياق، شدد طمار في تصريح سابق على ضرورة وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل ثلاثة أشهر إلى غاية إنجاز المشاريع المبرمجة، كما حمّل الوزير مسؤولية التأخر في بعض المشاريع للإدارة التي قال إنها تتأخر في الإجراءات وحل مشاكل الأرضية، على غرار 1300 مسكن في سطيف والوادي وسيدي بلعباس والرمشي، والتي يتم العمل على حلها، كما عرض الوزير تقريرا مفصلا عن بعض الولايات التي تشهد تأخرا في نسبة تقدم الإنجاز، لاسيما ولاية وهران التي تسجل أكبر نسبة تأخر في الإنجاز، حيث لا تتعدى نسبتها في إحدى المشاريع 1 بالمائة. وتضم الولاية 16 مشروعا، يتعلق الأمر بـ 7800 وحدة سكنية بمختلف الصيغ السكنية. الوضع ذاته تشهده ولاية الطارف حيث تتراوح مدة التأخر بين شهر وسنة، وولاية معسكر بـ2000 وحدة سكنية بمدة تأخر من 09 إلى 17 شهرا، وولاية تيارت بـ160 مسكن بمدة تأخر تبلغ 17 شهرا ولم تتعد نسبة تقدم الإنجاز 30 بالمائة، بالإضافة إلى ولاية بشار بـ220 وحدة سكنية بمدة تأخر بلغت 12 شهرا ونسبة تقدم الأشغال لا تتعدى 16 بالمائة.

من جهة أخرى، شدد طمار على ضرورة الانتهاء من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن إنجاز مليون و600 ألف مسكن قبل نهاية الخماسي الممتد إلى غاية نهاية 2019 والتركيز على أهم البرامج السكنية التي تتضمن أكبر عدد من الوحدات السكنية لا سيما الصيغة السكنية البيع بالإيجار  عدل، وإطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة بالنسبة لهذه الصيغة والمقدرة بـ87 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الانطلاق في أشغال البرنامج الأخير المقدر بـ120 ألف وحدة سكنية، والتي رصدت لها الحكومة 300 مليار دينار، وقد تم استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالمشروع لا سيما اختيار الأوعية العقارية واختيار المقاولات.

نبيل شعبان

 

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