قرابة مليون شخص حضروا تظاهرات فنية مختلفة

الجزائريون يديرون ظهورهم للظلاميين

أدار الجزائريون ظهورهم للقوى الظلامية التي تحاول العودة بنا إلى سنوات التسعينات باعتراضها إقامة الحفلات الفنية، ومحاولة إسقاط القيم الدينية على تحركاتها بإقامة الصلاة في أماكن مخصصة لإحياء بعض الحفلات، حيث تجاوز عدد المواطنين الذي أقبلوا على مختلف هذه الحفلات قرابة مليون شخص حضروا حفلات أقامها فنانون جزائريون.

فشل المتطرفون ودعاة التعصب في فرض منطقهم على الشعب الجزائري، رغم لجوئهم إلى العنف مرة أخرى لمنع إقامة الحفلات عن طريق الرشق بالحجارة أو إقامة الصلاةفي أماكن تنظيم الحفلات أو قطع الطرق قرب هذه الأماكن، وهي السلوكات التي اكتشفها الجزائريون خلال بداية التسعينات أي في فترة وجود الفيس المحل، هذا الحزب الذي سارع إلى غلق قاعات السينما في كل البلديات التي فاز فيها في محليات 1990، وكذلك محاولة منع حفلات فنية مثل الجولة الفنية للفنان لونيس آيت منقلات، وكل الجزائريين يتذكرون كيف قام نشطاء الحزب المحظور في تلك الفترة باعتراض إقامة حفلته في قاعة الأطلس بباب الوادي، ثم منع إقامة مهرجان الراي في وهران وإلغاء مهرجانات أخرى، على غرار مهرجات تيمقاد بباتنة وغيرها من الممارسات التي لا تمت بأي صلة لقيم المجتمع الجزائري. فالجزائريون الذي تجرعوا مرارة العنف والإرهاب في التسعينات، يدركون جيدا أن مثل هذه الممارسات قد تعود بهم إلى تلك السنوات، وهو ما دفعهم إلى الإقبال على هذه الحفلات دون الالتفات إلى الوراء، لأن هؤلاء المتطرفين لا يكلون ولا يملون من ممارساتهم، فكيف يفسر أن يطالبوا بإزالة تمثال عين الفوارة الرمز وسط مدينة سطيف.

وكان رد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ضد هؤلاء الظلاميين والقوى الرجعية، بتأكيده من قالمة أن الفعاليات الثقافية التي تم تنظيمها خلال صيف 2018 عرفت لحد الآن إقبال جمهور كبير تجاوز 700 ألف متابع للنشاطات عبر الوطن.

وأوضح الوزير في رده خلال ندوة صحافية عقدها بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية أن من المتوقع أن يتجاوز عدد الجمهور المتابع للنشاطات والفعاليات الفنية نهاية شهر أوت الجاري أي بعد عيد الأضحى -كما قال-مليون متفرج.

وأوضح ميهوبي أن الأسابيع الخمسة الماضية عرفت تنظيم ما يفوق 600 لقاء فني محلي عبر ربوع الوطن، إضافة إلى 50 حفلا فنيا كبيرا ضمن القافلة المنظمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مبرزا أن التقديرات الخاصة بعدد الحاضرين تشير إلى إقبال غير مسبوق تم تسجيله في المدن الداخلية، يصل أحيانا إلى ما بين 12 ألفا و15 ألفا من الجماهير الحاضرة.

وأضاف الوزير أن القافلة الفنية التي جابت لحد الآن 40 ولاية من الوطن بإشراف من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد حققت نجاحا واسعا وعرفت اندماجا كبيرا من المجتمع المدني في كل المناطق التي زارتها والأكثر من ذلك أنها وصلت إلى مناطق لم يسبق لها أن احتضنت نشاطات فنية مشابهة منذ 50 سنة مضت.

وعرفت المهرجانات الكبرى على غرار مهرجان جميلة العربي (سطيف) ومهرجانتميقاد (باتنة) حضورا جماهيريا منقطع النظير، حسب الوزير ميهوبي الذي أشار إلىأنه إلى أنه اطلع شخصيا على العدد الكبير للحاضرين بهذين المهرجانين اللذينقررت الوزارة هذه السنة أن يأخذ الفنان الجزائري حقه من المشاركةوالحضور فيهما.

وجدد وزير الثقافة التذكير بالمكاسب الكبيرة التي حققها القطاع الثقافي خلال20 سنة الأخيرة في مختلف الجوانب المتعلقة بالتراث والبحث والهياكل، مرجعاذلك إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقةلقطاع الثقافة بكل أبعاده.