شددت على أهمية الاستعانة بالمصالح البيطرية

وزارة الصحة تحذّر من مخاطر التعرض للإصابة بالكيس المائي

حذّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس من مخاطر التعرض للإصابة بالكيس المائي الذي قد تحمله بعض أضاحي العيد، حيث تسجل الوزارة أزيد من 300 إصابة بالكيس المائي سنويا، مشددة على أهمية الاستعانة بالمصالح البيطرية في حال عدم التأكد من صحة أحشاء كبش العيد، محذرا من استهلاكها، خصوصا الكبد والرئة.

شدد يوسف ترفاني نائب مدير الوقاية بوزارة الصحة خلال يومإعلامي وتحسيسي حول الوقاية من الكيس المائي، على ضرورة التحقق من عدم وجود هذا الكيس الذي قد تحمله بعض أضاحي العيد، لاسيما بالنسبة للعائلات التي تقومبذبح أضاحيها خارج المذابح البلدية ودون استشارة الطبيب البيطري.

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تعتبر الإصابة بالكيس المائي من بين الأمراض الطفيلية الخطيرة المتنقلة عن طريق الحيوانات، لاسيما الكلاب التي تتغذى بالأحشاء المصابة ثم تفرغ بويضات هذه الطفيليات في الطبيعة عن طريق فضلاتها متسببة في تلوث الأعشاب والخضر والفواكه والمياه، مما يؤدي إلى انتقال المرض إلى الحيوانات العاشبة وبالتالي إلى الإنسان، وتبقى الإصابة بالكيس المائي من بين الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات، على غرار اللشمانيوز والبروسيلوز والكلب، حيث تسجل وزارة الصحة أزيد من 300 إصابة بالكيس المائي سنويا.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مباركي، طبيب بيطري بمديرية الفلاحة للجزائر العاصمة، أهمية الاستعانة بالمصالح البيطرية في حال عدم التأكد من صحة أحشاء كبش العيد، محذرا من استهلاكها، خصوصا منها الكبد والرئة، كما دعا إلى الابتعاد عن الحيوانات الأليفة (القطط والكلاب) وتلقيحها إذا اقتضى الأمر، لتفادي انتقال طفيليات الكيس المائي إلى الإنسان، مع وجوب غسل اليدين عند لمس هذه الحيوانات لتفادي مخاطر هذه الطفيليات.

ورغم أن الإصابة بالكيس المائي تعد من بين الأمراض الخطيرة ذات التصريح الإجباري، فإن رئيس مصلحة الجراحة بالمؤسسة الاستشفائية العمومية الجيلالي رحموني بالجزائر العاصمة، الأستاذ زهير بلقايد، يعتبر أن الحالات المصرح بها سنويا لا تعكس واقع انتشار المرض، مشيرا إلى أن الكيس المائي يصيب الكبد بنسبة 70 بالمائة ثم الرئة بنسبة تتراوح بين 25 و40 بالمائة، وبقية الأعضاء بنسبة أقل كالقلب والكلى والمخ والعمود الفقري والغدة الدرقية.

في السياق، دعا الدكتور كمال آيت أوبلي المختص في الأمراض الوبائية بالمعهد الوطني للصحة العمومية، إلى تنظيم حملات توعوية على مدار السنة وعدم الاكتفاء بتحسيس المواطن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك فقط، مبرزا أن الوقاية من الإصابة بالكيس المائي تعتبر من مهام كل القطاعات المعنية، معضرورة إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعية من مخاطر الإصابة به.