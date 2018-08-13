شريط الاخبار
الجزائريون يديرون ظهورهم للظلاميين تجميد إنجاز قرابة 25400 وحدة سكنية من بينها 8300 بصيغة عدل ولاية ميلة تجني 3.1 مليون قنطار من الحبوب تعديلات عميقة ستمسّ قانون الجمعيات تجار المواشي يضربون بتعليمة السلطات المحلية عرض الحائط سوناطراك تتجند لمنع هجرة الكفاءات الوطنية نحو الخارج الجزائر دولة مؤسسات والمسيرات ممنوعة دون ترخيص وزارة الصحة تحذّر من مخاطر التعرض للإصابة بالكيس المائي 9 جزائريين فقط مبحوث عنهم من طرف أنتربول أسعار برنت دون 72 دولارا للبرميل رونو تروكس الجزائر تعلن عن مضاعفة ساعات العمل بوزيد شافعي يطمئن الطلبة بخصوص الإقامة والنقل إطلاق حملة التبرعات لفائدة سكان الجنوب.. المناطق الحدودية والهضاب التعرف على هوية إرهابيين عثر على جثتيهما في سكيكدة عيسى في السعودية اليوم لمتابعة سير موسم الحج توقعات بانخفاض محصول القمح في منطقة الأورو لقاء جزائر - فرنسي مرتقب ومصنعببيجو ضمن المحادثات 70 بالمائة من الفلاحين بتيزي وزو لم يؤمّنوا على ممتلكاتهم زعلان يدعو إلى الاستثمار في الصيانة والتكوين السلطات التشادية توقف المحتال على حجاج جزائريين المجلس الإسلامي الأعلى يدخل على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار نزيف حاد وسط الجماعات الإرهابية في الجنوب مصالح الأمن تمنع منتمين لمجموعة المواطنة من تنظيم وقفة احتجاجية توزيع 147 خيمة على المتضررين من الأمطار بعين قزام أمطار شهر أوت... مصدر آخر للخوف! المخزن المغربي يواصل تحامله على الجزائر برلمانيون وأميار يقضون عطلهم الصيفية في إسبانيا الـبسي أر بي في مفترق الطرق بسبب سوء التسيير الكباش تنافس السيارات في موقع واد كنيس أبواق التطرّف تزرع الرّعب مجدّدا ! الاستثمار الأجنبي في الجزائر ضعيف رغم التحفيزات تكفاريناس يتصالح مع جمهوره بعد سنوات من الغياب مسابقة الالتحاق بمعهد السمعي البصري سبتمبر المقبل إنطلاق مرحلة معالجة الرسوب في الاختبارات والمقابلات غدا لا يكتب لأي إجماع النجاح دون موافقة شعبية طاهر ميسوم يعلن الترشح للرئاسيات فتنة بين الداخلية و التربية بسبب تداخل الصلاحيات في تسيير المدارس الاتفاق الأوروبي-الأمريكي يهدد الصادرات الجزائرية من الغاز سفير المملكة البريطانية يعقد لقاء مع الشركات الجزائرية الناشئة اتحاد الفلاحيين يطالب بتحرير سوق الماشية من السماسرة لاستقرار الأسعار
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. وزارة الصحة تحذّر من مخاطر التعرض للإصابة بالكيس المائي

شددت على أهمية الاستعانة بالمصالح البيطرية

وزارة الصحة تحذّر من مخاطر التعرض للإصابة بالكيس المائي

  13 أوت 2018 - 17:42   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الصحة تحذّر من مخاطر التعرض للإصابة بالكيس المائي

حذّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس من مخاطر التعرض للإصابة بالكيس المائي الذي قد تحمله بعض أضاحي العيد، حيث تسجل الوزارة أزيد من 300 إصابة بالكيس المائي سنويا، مشددة على أهمية الاستعانة بالمصالح البيطرية في حال عدم التأكد من صحة أحشاء كبش العيد، محذرا من استهلاكها، خصوصا الكبد والرئة.

 

شدد يوسف ترفاني نائب مدير الوقاية بوزارة الصحة خلال يومإعلامي وتحسيسي حول الوقاية من الكيس المائي، على ضرورة التحقق من عدم وجود هذا الكيس الذي قد تحمله بعض أضاحي العيد، لاسيما بالنسبة للعائلات التي تقومبذبح أضاحيها خارج المذابح البلدية ودون استشارة الطبيب البيطري.



تعتبر الإصابة بالكيس المائي من بين الأمراض الطفيلية الخطيرة المتنقلة عن طريق الحيوانات، لاسيما الكلاب التي تتغذى بالأحشاء المصابة ثم تفرغ بويضات هذه الطفيليات في الطبيعة عن طريق فضلاتها متسببة في تلوث الأعشاب والخضر والفواكه والمياه، مما يؤدي إلى انتقال المرض إلى الحيوانات العاشبة وبالتالي إلى الإنسان، وتبقى الإصابة بالكيس المائي من بين الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات، على غرار اللشمانيوز والبروسيلوز والكلب، حيث تسجل وزارة الصحة أزيد من 300 إصابة بالكيس المائي سنويا.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مباركي، طبيب بيطري بمديرية الفلاحة للجزائر العاصمة، أهمية الاستعانة بالمصالح البيطرية في حال عدم التأكد من صحة أحشاء كبش العيد، محذرا من استهلاكها، خصوصا منها الكبد والرئة، كما دعا إلى الابتعاد عن الحيوانات الأليفة (القطط والكلاب) وتلقيحها إذا اقتضى الأمر، لتفادي انتقال طفيليات الكيس المائي إلى الإنسان، مع وجوب غسل اليدين عند لمس هذه الحيوانات لتفادي مخاطر هذه الطفيليات.

ورغم أن الإصابة بالكيس المائي تعد من بين الأمراض الخطيرة ذات التصريح الإجباري، فإن رئيس مصلحة الجراحة بالمؤسسة الاستشفائية العمومية الجيلالي رحموني بالجزائر العاصمة، الأستاذ زهير بلقايد، يعتبر أن الحالات المصرح بها سنويا  لا تعكس واقع انتشار المرض، مشيرا إلى أن الكيس المائي يصيب الكبد بنسبة 70 بالمائة ثم الرئة بنسبة تتراوح بين 25 و40 بالمائة، وبقية الأعضاء بنسبة أقل كالقلب والكلى والمخ والعمود الفقري والغدة الدرقية.

في السياق، دعا الدكتور كمال آيت أوبلي المختص في الأمراض الوبائية بالمعهد الوطني للصحة العمومية، إلى تنظيم حملات توعوية على مدار السنة وعدم الاكتفاء بتحسيس المواطن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك فقط، مبرزا أن الوقاية من الإصابة بالكيس المائي تعتبر من مهام كل القطاعات المعنية، معضرورة إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعية من مخاطر الإصابة به.

م ن

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات