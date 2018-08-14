7 تخصصات جديدة للتسجيل في تقني سامي

يقترح قطاع التكوين والتعليم المهنيين للدخول المهني لسنة 2018 لفائدة المترشحين المتحصلين على مستوى الثالثة ثانوي والراغبين في التسجيل للحصول على مستوى تقني سامي، سبعة تخصصات جديدة تبرمج لأول مرة، حسبما افاد به الاثنين بيان للوزارة.

وأضاف ذات المصدر ان العرض التكويني لفائدة هؤلاء المترشحين للدخول المهني لشهر سبتمبر 2018 يقترح "مجموع مائة واثنان وعشرون (122) تخصصا في مختلف الفروع المهنية منها سبعة تخصصات جديدة تم برمجتها لأول مرة في قائمة التخصصات على غرار تسيير اشغال ترميم التراث المبني وصناعة البلاستيك وتركيب وصيانة انظمة الانذار وكاميرات المراقبة وتسيير التجارة بالتجزئة ".

وتشير الوزارة الى انه وبهدف ضمان مقعد بيداغوجي لجميع طالبي التسجيل كتقنيين سامين تقرر تبني لامركزية بعض التكوينات المطلوبة بكثرة والتي لا يتوفر التكوين فيها الا في الجزائر العاصمة.

كما أكد البيان أنه من أجل السماح للمترشحين بمختلف الولايات بالحصول على تكوين مهني في احدى التخصصات المطلوبة فان القطاع "قد تبنى عملية لامركزية على مستوى مؤسسات ولايات الاخرى تتوفر على الامكانيات الضرورية لضمان التكوين الإقامي أو التمهين لما تكون المؤسسة متواجدة في فضاء انتاجي ملائم".

في هذا الصدد -تضيف الوزارة-ان "التكوينات المرتبطة بتقنيات السمعي البصري مبرمجة فضلا عن ولاية الجزائر بكل من ورقلة ووهران وبومرداس اما التكوينات المتعلقة بالفنون والصناعات المطبعية فمتواجدة بالبليدة وسطيف وقسنطينة وغرداية اما صيانة السيارات فمقترحة بكل من سوق اهراس ووهران وقالمة ومعسكر".

مشيرة الى ان مسعى لامركزية التكوينات "يسمح بعدالة في الخيارات سيما لفائدة المترشحين القادمين من المناطق الريفية والحضرية المحرومة وتحقيق توازن من حيث المناصب المتوفرة في كل ولاية".