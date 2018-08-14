إنشاء مرصد وطني للصحة

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إنشاء مرصد وطني للصحة، تكون مهامه ضمان تقديم معطيات علمية ووبائية وديـمـوغـرافـية اقــتصاديــة وإجــتــمــاعــيــة.

للمساهمة في إعـداد عـنـاصر وتحديد الأولويات الصحية التي ّ السياسة الوطنية، كما يدلي المرصد برأيه من خلال تقديم توصياتحول كل المسائل المتعّلقة بمجالاتالصحة.

وحسب ما ورد في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، فإن تشكيلة المرصد وتنظيمه وسيره، يحدد عن طريق التنظيم، كما يعد سنويا تقارير حول الحالة الصحية للمواطنين لعرضه على المسؤول الاول على القطاع.