فصل الصيف أمموسم لـ إزهاق الأرواح؟

جرائم الشواطئ تحصد أرواحا بريئة...قَتل قابيل هابيل

تساؤلات عن مصير مشروع الشرطة الجوارية

تحوّل المجتمع الجزائري في ظرف قياسي، إلى مجتمع عنيف لا يمرّ فيه يوم دون أن تنتشر أخبار الموت قتلا بالأسلحة البيضاء، فبات الجزائريون ينامون ويستيقظون على أخبار أشخاص قضوا دهساً أو غرقاً أو بالأسلحة البيضاء، أو حتى من شدّة الفرح في حفلات زفاف أو في مباريات كرة القدم.

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بات القتل في المجتمع الجزائري، يتربّص بكلّ نفس فتحوّلت الاجتماعات العائلية والخرجات والنزهات إلى فرصة أمام المجرمين لقطع الرؤوس، وسجّلت الجريمة ارتفاعا محسوسا لاسيما في فصل الصيف، رغم الاجراءات التنظيمية التي تشرف عليها السلطات الأمنية، وسط تساؤلات عن مدى جدوى المخطط الأزرق الذي أقامته المديرية العامة للأمن الوطني تحسّبا لموسم الاصطياف، أين تم تسخير 1700 شرطي، من بينهم 100 شرطية، موزعين عبر 77 مركز شرطة على مستوى 14 ولاية ساحلية، لضمان تأمين 81 شاطئا ضمن إقليم اختصاص الأمن الوطني.

وسجّل موسم الاصطياف منذ انطلاقه جرائم بطريقة مخيفة أبطالها مسبوقون قضائيا، خريجو سجون ومراهقون مخمورون وتحت تأثير المخدّرات يفرضون منطقهم في الأماكن العامة ويجبرون الناس على الدفع عن أيّ خدمة ولو كانت في مساحة عامّة، ووفقا للمعطيات فقد تم تسجيل أربع جرائم قتل، ثلاث منها بسبب الباركينغ وأخرى في قضية دفاع عن الشرف راح ضحيتها شاب كان رفقة عائلته بشاطئ في ولاية بومرداس.

كما باتت حروب العصابات ترعب الأحياء الجزائرية، حيث تشهد العديد من الشجارات العنيفة ما بين العصابات على مستوى العديد من الأحياء على مرأى ومسمع المارة -وحتى أوليائهم في بعض الأحيان-دون ردع أو تدخل، ليتمخض عنها التلفظ بكلام السوق دون حياء، إضافة إلى حمل الأسلحة البيضاء وتكوين مجموعات أشرار أغلب أفرادها لا يتجاوز سنهم 20 سنة، حيث ينقضون على بعضهم البعض لأسباب تافهة، تغذيها بعض المناوشات السريعة الالتهاب التي انتشرت بسرعة البرق.

وتبقى التساؤلات حول تأخّر السلطات العمومية في إحياء الشرطة البلدية -وإن برّر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ذلك بالأزمة المالية ذلك لأنها تحتاج ميزانية كبيرة-إلا أنّ تفعيل مبدأ الشرطة الجوارية الذي شُرع فيه منذ عهد المدير العام للأمن الوطني الراحل علي تونسي، سنة 2007 لم يستكمل. وقد كان يمسّ المناطق التي ينحدر منها الارهابيون الانتحاريون، لاسيما الأحياء الشعبية على غرار الكاليتوس، بوروبة، باش جراح والحراش، حيث سارعت وزارة الداخلية في عهد علي تونسي إلى إنشاء مراكز شرطة جوارية -بما فيها الأحياء القصديرية-لمحاصرة تحركات المجرمين.