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القنصلية رفضت منحها إياهم بسبب رسم الألفي ريال التي لا تشملها

إقصاء المستفيدين من تأشيرات المجاملة العام الماضي من الحج هذا الموسم

  14 أوت 2018 - 20:21   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الوطني
إقصاء المستفيدين من تأشيرات المجاملة العام الماضي من الحج هذا الموسم

أقصت القنصلية السعودية الجزائريين الذين أدوا الحج العام الماضي بتأشيرة مجاملة من أداء هذه المناسك الموسم الجاري 1439/2018، ورفضت إعادة منحهم أخرى بسبب رسم الألفي ريال سعودي الخاص بمكرري الحج والعمرة الذي تم إعفاؤهم منه، باعتبار أن هذا النوع من التأشيرات لا تشمله الرسوم.

 

قالت مصادرنا إن القنصلية السعودية بالجزائر أعادت جوازات جزائريين كانوا يرغبون في أداء الحج هذا الموسم دون تأشيرة، وأضافت في اتصال هاتفي مع  المحور اليومي أن هؤلاء كانوا قد أدوا هذه المناسك العام الماضي بالطريقة ذاتها، أي بتأشيرة المجاملة، وربط محدثنا الخطوة بعدم شمول الرسوم على مكرري الحج والعمرة المقدرة بألفي ريال سعودي لهذا النوع من التأشيرات، وتابع أنه في حال الحصول على تأشيرة المجاملة فإن الحاج مخير بين دفع مبلغ 35 مليون سنتيم لدى بنك الجزائر من أجل التنقل مع البعثة الجزائرية والاستفادة من الإقامة والإعاشة والنقل الذي توفره هناك، أو اقتناء تذكرة سفر للتنقل بمفرده إلى البقاع المقدسة، وعند بلوغ مطارات المملكة يقوم بدفع مبلغ ألف ريال سعودي مقابل الحصول على خدمات الخيم والنقل، على أن يستعيد منها ما لم يتم استعماله، حسبما أوضحته مصادرنا. ولم يشمل هذا الإجراء الجزائريين الذين حصلوا على دفتر الحج هذا العام رغم أنهم أدوه العام الماضي، على حد قول مصدرنا، حيث علقت لهم التأشيرات في هذا الصدد، علما أن هؤلاء تشملهم الرسوم على مكرري الحج والعمرة المقدرة بألفي ريال سعودي، ويدفعون لدى بنك الجزائر مبلغ 6 ملايين و300 ألف سنتيم إضافة.

ويتواصل توافد الحجاج الجزائريين على البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية، حسبما أفاد به رئيس الوفد القنصلي لبعثة الحج الجزائرية محمد مزيان أول أمس لوكالة الأنباء الجزائرية بمكة المكرمة، وأضاف أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة والمدينة إلى غاية يوم الإثنين قد بلغ 31814 حاج وحاجة، وهو ما يعادل 84،7 بالمائة من إجمالي الحجاج عبر 107 رحلة انطلاقا من مطارات الجزائر.

واعتبر المتحدث أن عمل البعثة الجزائرية للحج قد شهد تطورا ملحوظا من الكم إلى الكيف، سواء في مجال الإسكان أو الإطعام أو التكفل الصحي، مشيرا إلى الانخفاض المحسوس في عدد الوفيات وسط الحجاج الجزائريين مقارنة بالسنة الماضية حيث سجلت إلى غاية 20 يوما الأولى من موسم الحج هذه السنة 4 حالات وفاة، أرجعها المتحدث إلى  التقدم في السن وبعض حالات التعب، واعتبر أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى التحضير المسبق للعملية ككل.

زين الدين زديغة

 

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