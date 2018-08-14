تحسيس المهنيّين باستئناف النشاط عقب المناسبة مباشرة

51 ألف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الأضحى

كشفت وزارة التجارة عن تسخير ما يقارب 51 ألف تاجر عبر مختلف ولايات الوطن لضمان المداومة خلال يومي عيد الأضحى، ما يمثل زيادة تقدر بنسبة 47 % مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى تسخير 2.219 عون رقابة لضمان السير الحسن لبرنامج المداومة، ومراقبة التجار المعنيين بهذا الأمر، على غرار المذابح وأسواق الجملة للخضر والفواكه.

أفاد بيان لوزارة التجارة بأن من بين 50.806 تاجر معني بالمداومة خلال يومي عيد الأضحى، تم تجنيد 5.506 مخبزة و33.013 تاجر مواد غذائية عامة وخضر وفواكه، و11.949 تاجر في مختلف النشاطات التجارية الأخرى، و462 وحدة إنتاجية، 136 ملبنة، 283 مطحنة و43 وحدة لإنتاج المياه المعدنية.

كما تم تسخير 2.219 عون رقابة لضمان السير الحسن لبرنامج المداومة ومراقبة التجار المعنيين بهذا الأمر، على غرار المذابح وأسواق الجملة للخضر والفواكه.

وأكد الأمين العام لوزارة التجارة شريف عوماري على هامش الاجتماع الذي ترأسه مع المدراء الجهويين للتجارة أمس، لمناقشة وضع مخطط برنامج المداومة خلال عيد الأضحى المقبل حيز التنفيذ، ضرورة تحسيس التجار باستئناف النشاط مباشرة عقب العيد، تطبيقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية بتاريخ 10 جوان 2018.

من جهتها، اتخذت وزارة الموارد المائية جملة من الإجراءات قصد توفير المياه خلال فترة عيد الأضحى المبارك أين يتضاعف عليه الطلب، وأوضح حسين نسيب وزير الموارد المائية في تصريح صحافي أن مصالحه أخذت جملة من الإجراءات التنظيمية التي تصب في صالح توفير المياه للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، كما تم بالمناسبة وضع حظيرة خاصة من أجل توفير صهاريج للمياه الصالحة للشرب والغسيل على مدار الساعة.

وأضاف الوزير أنه أعطى تعليمات من أجل تنظيف شبكة الصرف الصحي التي تستغل في التخلص من فضلات الأضاحي عند النحر، حيث عادة ما تتعرض للانسداد بعد النحر وما يشكله ذلك من آثار سلبية على المواطن ونظافة المحيط.

يذكر أن وزير الموارد المائية حسين نسيب قد ترأس في وقت سابق اجتماعا خصص لتقييم الخدمة العمومية للمياه خلال موسم الصيف الجاري ودراسة الإجراءات الواجب اتخاذها تحضيرا لعيد الأضحى المبارك، حيث عرضت المؤسسات المسيرة للخدمة العمومية للمياه خلال الاجتماع أهم الإجراءات المعمول بها تحسبا لموسم الصيف 2018 وعيد الأضحى المبارك، لقضاء صيف مريح وعيد أضحى آمن، كما طمأن مسيري الخدمة العمومية للمياه بخصوص عيد الأضحى المبارك أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لقضاء المناسبة الدينية في أحسن الظروف، وككل سنة يتم العمل حاليا على تخصيص كل الظروف الملائمة من موارد مائية وتحضير للتجهيزات والهياكل اللازمة. في هذا الإطار، أكد وزير الموارد المائية ضرورة توفير كل اللوازم على جميع المستويات، من تنظيم للموارد البشرية والمادية، تعزيز للاتصال والتواصل مع المستخدمين. وفيما يتعلق بمجال التطهير، دعا الوزير كافة المسيرين إلى تعزيز عمليات المراقبة وتنقية شبكات التطهير قبل عيد الأضحى المبارك تفاديا لمشاكل الانسداد والحفاظ على نظام عمل محطات معالجة المياه المستعملة ووضع فرق تدخل خاصة في حال الطوارئ.