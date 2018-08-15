حجز 06 مركبات وتوقيف 11 شخصا بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية معسكر من توقيف 11 شخصا بعد تورطهم في قضايا التزوير و استعماله في الهياكل و الملفات القاعدية للمركبات.

تتراوح اعمار الموقوفين، بين 30 و55 سنة وتم حجز 06 مركبات من مختلف العلامات حيث تبين وجود تزوير في هياكل قاعدية لـ 3 مركبات تحمل علامات رونو و سيتروان.

و كذا وجود تزوير في هياكل قاعدية لـ 3 مركبات أخرى تحمل علامات مرسيديس و رونو و فولسفاقن إثر تحقيقات قضائية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم.

و هم 11 شخصا حيث تم وضع احدهم رهن الحبس فيما وضع 4 اخرون تحت الرقابة القضائية كما أصدرت أوامر قضائية أخرى مختلفة ضد البقية المتواجدين في حالة فرار في انتظار توقيفهم و تقديمهم أمام العدالة.