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لمراقبة صحة الأضاحي التي تُذبح خارج المذابح

تسخير فرقة بياطرة متنقلة بالأحياء الشعبية في العاصمة

  15 أوت 2018 - 19:50   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الوطني
تسخير فرقة بياطرة متنقلة بالأحياء الشعبية في العاصمة

أفاد المفتش البيطري الولائي بالنيابة مصطفى مباركي بالمفتشية البيطرية لولاية الجزائر عن تسخير فرقة متنقلة متكونة من أطباء بياطرة تجوب مختلف أحياء العاصمة في اليوم الأول من عيد الأضحى، ولا سيما الأحياء الشعبية الآهلة بالسكان للقيام بالتفتيش الصحي للأضاحي لفائدة المواطنين  مجانا.

 

أوضح المفتش البيطري الولائي بالنيابة مصطفى مباركي، أن هذه الفرقة المتنقلة المتكونة من أربعة أطباء بياطرة مهمتها الأساسية التفتيش الصحي للأضاحي التي تذبح في الطريق العمومي بمختلف أحياء العاصمة، مضيفا أنها ستجوب في اليوم الأول من العيد الأحياء الشعبية الكبرى على غرار باب الوادي، باش جراح والرويبة أين يقوم المواطنون بذبح الأضاحي وتعمل الفرقة على فحص هذه الذبائح.

وذكر في ذات السياق أن مصالح المفتشية البيطرية لولاية الجزائر قد جندت علاوة على الفرقة المتنقلة 132 طبيب بيطري آخر للسهر خلال يومي العيد الثلاثاء والأربعاء على عملية ذبح الأضاحي على مستوى مذابح ومسالخ العاصمة وهي حسين داي والكاليتوس والحراش وزرالدة.

أما بخصوص نقاط بيع المواشي فقد تم تسخير 105 نقطة بيع بالعاصمة موزعة على مختلف البلديات يشرف عليها عدد من الأطباء البياطرة حسب عدد رؤوس الأغنام المتوفرة، مضيفا أنه تم توفير بمناسبة عيد الأضحى ما بين 4 و 5 ملايين أضحية على المستوى الوطني فيما نالت العاصمة حصة الأسد بأزيد من 8000 أضحية.

وأردف نفس المسؤول أنه حفاظا على البيئة ونظافة المحيط يوم النحر سيتم جمع كل جلود الأضاحي التي ترمى في القمامة من طرف المواطنين وإرسالها إلى مدبغة كائنة بالرويبة، مضيفا أن عائدتها ستستغل من طرف جمعية خيرية تابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مشاريع خيرية لفائدة المحتاجين.

ولاحظ المسؤول أن المواطنين أصبحوا يتوجهون أكثر فأكثر إلى المذابح لنحر الأضحية، مثمنا مثل هذا الفعل الذي يؤثر إيجابا على البيئة بتفادي رمي فضلات الغنم على مستوى الشوارع.

وكشف المفتش البيطري الولائي بالنيابة مصطفى مباركي أن البياطرة سيلتزمون بمداومتهم لمراقبة عملية الذبح وضمان سلامة اللحوم بكل من مذابح حسين داي والكاليتوس والحراش ومسلخ زرالدة وهي عادة المذابح التي تعود العاصميون التردد عليها مع حلول عيد الأضحى حيث يتلقون  تسهيلات تقنية ومرافقة بيطرية لإتمام عملية نحر أضاحيهم.

وأضاف مباركي أنه بالتنسيق مع المعهد الوطني للطب البيطري تعمل المفتشية البيطرية بالولاية على توزيع مطويات ومنشورات تتضمن توجيهات خاصة بعمليات الذبح وسلامة الأضاحي والتحذير من مخاطر الكيس المائي لدى الماشية وكيفية التعامل معه، إضافة إلى تعليمات خاصة بكيفية التعامل مع اللحوم بعد انتهاء عمليات النحر لضمان عدم فسادها جراء ارتفاع درجات الحرارة.

يشار إلى أن مصالح الرقابة البيطرية بولاية الجزائر قد عرفت خلال السنة الماضية تلقيح قرابة 9400 رأس من الابقار ضد داء الحمى القلاعية ونحو 12800 رأس ضد داء الجدري، فيما وصلت عملية تفتيش ورقابة اللحوم الحمراء خلال نفس الفترة سنة 2017 إلى مراقبة 10.172.09 طن مقابل 5145.22 طن من اللحوم البيضاء.

بوعلام حمدوش

 

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