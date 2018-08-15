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أزيد من 30 حزبا يصدرون إعلان الدعم

الأفلان يرفع طلبا رسميا لترشح بوتفليقة

  15 أوت 2018 - 19:58   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
الأفلان يرفع طلبا رسميا لترشح بوتفليقة

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إن أحزاب الموالاة ماضية في قطار دعم العهدة الخامسة إلى أن يعلن الرئيس بوتفليقة عن موقفه الرسمي من الرئاسيات المقبلة.

 

أكد ولد عباس في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في اختتام الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو، أمس، ببومرداس، أنه رفع طلبا رسميا للرئيس بوتفليقة للاستمرارية وأرفقه بملف يحمل عدد الأحزاب والتنظيمات المساندة لهذا المسعى، مبرزا أنه سيواصل العمل رفقة شركائه إلى أن يرد الرئيس بوتفليقة على طلبه ووقتها سيطبق أوامر الرئيس، لافتا إلى أن جبهة التحرير تتعامل مع كافة أطياف الطبقة السياسية والتي تفرض عليها أن يكون هذا التعامل في احترام أن الرئيس هو خط أحمر غير قابل للنقاش.

وفي السياق عقدت أزيد من 30 تشكيلة سياسية، اجتماعا بمقر حزب التحالف الوطني الجمهوري، أمس، لإعلان دعمها لترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، وهي مع خيار الاستمرارية. وتوجه قادة الأحزاب الموقعة على بيان الدعم برسالة إلى رئيس الجمهورية باسم مناضلي تشكيلاتهم السياسية للاستمرار في قيادة البلاد.

وقال رئيس حزب الكرامة، الذي شارك في اللقاء، محمد بن حمو، إنّ الفرق بينهم وبين أحزاب المعارضة أن هذه الأخيرة تنكر الماضي، فيما تبحث أحزاب الموالاة استمرارية الدولة الجزائرية. وتطرقت الأمينة العامة لحركة الشبيبة الديمقراطية، شلبية محجوبي، في مداخلتها، إلى تشخيص الوضع الإقليمي والدولي معرجة على دور حزبها في الساحة وموقفه الداعم للرئيس بوتفليقة.

وأفاد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهورية، بلقاسم ساحلي، أن المبادرة في إطار الاستقرار والإصلاح وهي نهج سياسي يهدف إلى تجسيد مكتسبات الدستور، مشيرا إلى أن النمط الانتخابي لا يترجم بالضرورة النتائج المحققة في الانتخابات، معتبرا أن الجزائر تعيش تحديا اقتصاديا يلزم عليها الاستقرار السياسي.

حكيمة.ذ

 

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