لضمان المناوبة يومي عيد الأضحى

تجنيد 178 مخبزة و9 مطاحن بوهران

قامت مصالح مديرية التجارة بولاية وهران بالإفراج عن مخطط المداومة ليومي عيد الأضحى المبارك، حيث جندت ذات المصالح أزيد من 178 مخبزة لضمان المناوبة.

حذرت مديرية التجارة الخبازين من مغبة عدم الامتثال للمناوبة وتوعدتهم بالمتابعة القضائية والغرامات المالية وعقوبات صارمة تصل حد غلق المخابز، وذلك تفاديا لتكرار سيناريو السنوات الماضية أين ضرب الخبازون في غالبيتهم تعليمات مديرية التجارة، ويفضلونغلق مخابزهم خلال هذه المناسبة الدينية والالتحاق بعائلاتهم لاسيما أن غالبية الناشطين من اليد العاملة هم من خارج المدينة ويفضلون قضاء عطلة العيد مع أسرهم .

كما تم تجنيد 9 مطاحن من لضمان توزيع سريع وفوري لمادة الدقيق الفرينة للخبازين من أجل مساعدتهم على أداء مهامهم وتوفير مادة الخبز للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يكثر الطلب بشكل كبير على هذه المادة الضرورية، في الوقت الذي يتخوف فيه المواطن من عدم إامتثال المخابز لهذه التعليمات الخاصة بالمناوبة لاسيما بالقرى والبلديات النائية أين تقل إجراءات المراقبة.