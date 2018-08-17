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اجراء 8500 فحص طبي للحجاج الجزائريين بالسعودية

  17 أوت 2018 - 15:00   قرئ 67 مرة   0 تعليق   الوطني
اجراء 8500 فحص طبي للحجاج الجزائريين بالسعودية

عرف عدد الفحوصات المسجلة خلال الـ20 يوما من موسم الحج الحالي انخفاضا ملموسا مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي 2017، حسب ما كشف عنه الخميس رئيس الوفد الطبي للبعثة الجزائرية للحج الدكتور رابح حمانة.

وأوضح ذات المصدر لـ (وأج) بأن عدد الفحوصات خلال الـ20 يوما من هذا الموسم وصل إلى 8500 فحصا مقابل 15 ألف فحص خلال نفس الفترة من الموسم الماضي أي بنسبة انخفاض قدرها بـ42 بالمائة، وأشار ذات المتحدث إلى أن الـ8500 فحص طبي المسجلة تتوزع على 2310 تضميد و191 تدخل على مستوى الفنادق و107 تنويم، وضع تحت المراقبة، على مستوى مراكز بعثة الحج الطبية الجزائرية فيما تم تسجيل 30 حالة تحويل باتجاه مستشفيات بالمملكة العربية السعودية 8 منهم مكثوا في المستشفى والباقي تلقوا العلاج اللازم وغادرا.

وأرجع ذات المصدر أسباب هذا الانخفاض في عدد الفحوصات أساسا إلى وعي الحجاج والتزامهم بالنصائح والإرشادات التي قدمت لهم في الجزائر ضمن قوافل الحج المبرور والحصص الإذاعية التي استفادوا منها.

وعن التنظيم العام للبعثة الطبية للحج بالبقاع الإسلامية المقدسة أفاد الدكتور حمانة لوكالة الأنباء الجزائرية بتواجد مقر الفرع الرئيسي بالمدينة وفرعين اثنين بفنادقها وذلك لتجيب المرضى عناء التنقل إلى المقر الرئيسي فيما يضم مقر مكة عيادة مركزية بها 3 مكاتب للفحوصات و20 سريرا للتنويم والملاحظة وقاعة للتضميد وأخرى للكشف الكهربائي للقلب وكذا قاعة للعزل وصيدلية، وبالإضافة إلى ذلك يوجد بمكة 5 فروع طبية بالمناطق الخمس التي يتواجد فيها الحجاج الجزائريون حسب الكثافة السكانية . 

وبعدما أشار إلى توفر الأدوية بشكل كافي بسبب تقلص الفحوصات أضاف نفس المتحدث بأنه توجد 3 سيارات إسعاف واحدة بالمدينة واثنتان بمكة، مضيفا أن مدينة جدة تتوفر بدورها على فرع يضم 3 أطباء يتدخلون على مستوى المطار للتكفل بالحجاج ذهابا وإيابا.

 

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