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بعد رصد تحركات مشبوهة خلال طلعات جوية

الجيش يُحاصر 19 إرهابيا حاولوا الدخول إلى الجزائر عبر الحدود التونسية

  17 أوت 2018 - 14:39   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يُحاصر 19 إرهابيا حاولوا الدخول إلى الجزائر عبر الحدود التونسية

-ضباط كبار للإشراف على حملة تمشيط واسعة بالحدود

تحاصر قوات الجيش الوطني الشعبي 19 إرهابيا على الحدود التونسية بجهتي الكاف والقصرين، بعد محاولاتهم الدخول إلى الجزائر هربا من ضربات الحرس الوطني التونسي، حيث تشهد الحدود تحركات وتعزيزات عسكرية كبيرة عقب الاشتباه في تسلل مجموعة إرهابية إلى التراب الجزائري.

وقالت مصادر تونسية أن الطلعات الجوية لقوات الجيش الوطني الشعبي رصدت تحركات مشبوهة عبر بعض المناطق الصحراوية وأخرى وسط غابات كثيفة، أين قالت جريدة "الشروق" التونسية نقلا عن مصدر من الجيش الجزائري أن قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، كلف ضباطًا كبارا بالإشراف على "عملية التمشيط واسعة النطاق بالجبال الشرقية المحاذية لحدود تونس"، قائلة أنه تم رصد تحركات مشبوهة للإرهابيين وعددهم يزيد على 19 عنصرا إجراميا من أتباع تنظيم "داعش" الإرهابي، وهم حاليا تحت حصار أمني جزائري تونسي على الجهة الحدودية، وقالت ذات المصادر أن الجيش الجزائري يلاحق عناصر يعتقد أنها دخلت من ولاية الكاف بعد رصد سلاح الجو تحركات مشبوهة، مضيفة أن الوحدات العسكرية عززت انتشارها في المنطقة أيضا بحثا عن مخابئ يستغلها مھربوا السلاح والمخدرات، والإرهابيون في الاختباء وإخفاء السيارات والأسلحة وتموينها عن مراقبة طائرات الاستطلاع، وأكد المصدر أن وحدات عسكرية جزائرية كبيرة تعمل على تفتيش وتمشيط السلسلة الجبلية الكثيفة في ولايات تبسة وسوق أھراس والطارف وهي مناطق وعرة يستطيع المهربون الاختفاء فيھا وتمويه سياراتهم، فضلا عن تمشيط مناطق شبه صحراوية بولاية الوادي والمعروف لأنها مكان تسلل رئيسي للجماعات الإرهابية في المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل، أخذت قوات الجيش الوطني كل احتياطاتها لمنع تسلل أي عناصر إرهابية سواء عبر وفود السياح أو عن طريق المهربين الناشطين عبر طول الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس والذي يعرف حركة مكثفة خلال حاليا مع اقتراب عيد الأضحى ومحاولات تهريب رؤوس الماشية من وإلى تونس خاصة السلالات "الفخمة" على غرا سلالات أولاد جلال التي تعتبر الأكثر طلبا.

كما كثفت مصالح أمن الحدود مراقبتها على كل الأشخاص والمركبات الوافدة من وعلى تونس والجزائر عبر النّقاط الحدودية البريّة، على خلفية تلقي تنبيهات بخصوص تحركات مشبوهة لعناصر إرهابيّة تخطّط لتنفيذ عمليات إجرامية، خصوصا أنّ الأمر يتعلق بفترة حساسة تتمثّل في تنقل آلاف الأشخاص لقضاء العطلة الصّيفية بمواقع سياحية في تونس، في ظل الحديث عن معلومات تضمّنها تقرير فرنسي، حول وجود بين 2000 و3000 آلاف تونسي التحقوا بالجماعات المتطرّفة في العراق وسوريا، بينما يبلغ عدد الجزائريين الـ300 فقط.

 أسامة سبع
 

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