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عمليات ناجحة للمفارز شرق وغرب وجنوب الوطن

الجيش يحجز طائرة بدون طيار

  17 أوت 2018 - 14:39   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يحجز طائرة بدون طيار

ضبطت قوات الجيش الوطني الشعبي طائرة بدون طيار، وأوقفت أربعة أشخاص في عمليات متفرقة بأربعة ولايات شرقية وغربية، دون تقديم أية تفاصيل أخرى عن الجهات التي عثر بحوزتهم على هذه الأخيرة أو وجهتها. 

اكتفت وزارة الدفاع الوطني بالقول إنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة، من توقيف أربعة أشخاص وحجز طائرة بدون طيار وسلاح ناري وسيارتين سياحيتين و1405 خرطوشة من مختلف العيارات و4.2 كلغ من الكيف المعالج بكل من قسنطينة وميلة في إقليم الناحية العسكرية الخامسة وتيسمسيلت وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، حسب ما كشف عنه بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، كما تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي أيضا من حجز مركبتين رباعيتي الدفع وكمية معتبرة من الوقود تقدر بـ 10673 لترا كانت موجهة للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 16 أوت 2018 ببوڤرة بالبليدة في الناحية العسكرية الأولى وقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، حسب ذات المصدر، ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حراس الحدود 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة وبرج باجي مختار وتلمسان.

يشار إلى مصالح الأمن تتخوف من استعمال الطائرات بدون طيار في الجوسسة وتصوير منشآت ومواقع عسكرية وأغراض أخرى يمكن أن تضر بالأمن الوطني.

زين الدين زديغة

 

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