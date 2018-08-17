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لهبيري يأمر بتكثيف المراقبة وتعزيز الدوريات

إجراءات خاصة لتأمين المساجد والأماكن العمومية أيام العيد

  17 أوت 2018 - 14:34   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الوطني
إجراءات خاصة لتأمين المساجد والأماكن العمومية أيام العيد

اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات أمنية خاصة خلال عيد الأضحى لتفادي أي طارئ، حيث وضعت خطة أمنية شاملة من أجل إنجاح هذه المناسبة من خلال تمديد تسخير 150 ألف شرطي التي خصصت لتأمين موسم الاصطياف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وصد أي طارئ من شأنه إفساد فرحتهم.

أعلنت مصالح الأمن الوطني عن برنامج خاص بالعيد لتأمين الأشخاص والممتلكات من خلال تواجد مكثف على مستوى المساجد والمقابر وكذا الشواطئ والساحات العمومية للسهر على الأمن العمومي، حيث وضعت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الوقائية لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم عبر كامل التراب الوطني، وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك المصادف ليومي 21 و22 أوت الجاري، وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني أنه "وضع مخطط تكميلي للمخطط الخاص بموسم الاصطياف لهذا الموسم لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم عبر كافة التراب الوطني"، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سخرت كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجسيتيكية، من أجل إنجاح هذه المناسبة والتي تنتج عنها حركة كبيرة في الشوارع والطرقات وجميع المرافق العمومية، ما يستدعي تجنيد وسائل تقنية وعتاد متطور من أجل تنظيم حركة المرور وكذا حماية المواطنين من جميع أنواع الجريمة، بإشراك مروحيات الأمن الوطني، وأضاف ذات المصدر أن من بين هذه الإجراءات تكثيف نقاط المراقبة في المحاور الكبرى للمدن، تعزيز الدوريات الراكبة والراجلة بالأماكن العمومية كمحطات الحافلات ومحطات سيارات الأجرة ومحطات القطارات والساحات العمومية وكافة الأماكن التي تعرف إقبالا كثيفا للمواطنين خلال هذه المناسبة.

من جهة أخرى، ضبطت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا لتسهيل حركة المرور، خاصة عبر الشوارع والطرقات التي تشهد كثافة مرورية تفاديا لحوادث السير نظرا إلى ما تعرفه أيام عيد الأضحى من تنقلات كثيرة للمواطنين، كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين دعوتها بضرورة التزام الحيطة والحذر في السياقة وكذا عند عملية ذبح الأضاحي يوم العيد التي تستعمل فيها أدوات حادة، ما يستدعي التركيز واليقظة، تفاديا للإصابات والحوادث المؤدية أحيانا إلى عاهات مستديمة.

 أسامة سبع
 

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