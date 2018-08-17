وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بالجلفة

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الجمعة بولاية الجلفة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، تمثل هذا الحادث المميت الذي وقع بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين مدينتي عين وسارة وبوغزول (المدية) بالمنطقة المسماة "لخشم" إثر اصطدام مباشر بين سيارتين الاولى سياحية تحمل ترقيم ولاية المدية والسيارة والثانية نفعية تحمل ترقيم ولاية الأغواط.

وخلف الحادث في حصيلة أولية مصرع ثلاث أشخاص (رجل 65 سنة) وامرأتين أعمارهما على التوالي (78 و60 سنة)، كما أصيب في هذا الحادث أربعة أشخاص آخرين بجروح مختلفة منهم ثلاث نساء وطفل عمره حوالي 3 سنوات.

وقد تلقى الجرحى الإسعافات الأولية من طرف عناصر الحماية المدنية ليتم تحويلهم مباشرة إلى مستشفى عين وسارة الذي نقل له جثث الضحايا، يضيف ذات المصدر.