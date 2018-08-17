شريط الاخبار
الجيش يُحاصر 19 إرهابيا حاولوا الدخول إلى الجزائر عبر الحدود التونسية إجراءات خاصة لتأمين المساجد والأماكن العمومية أيام العيد بوتفليقة ينهي مهام شنتوف وصالح باي قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية بطلات الكاراتي يعلن اعتزالهن اللعب دوليا الجيش يحجز طائرة بدون طيار تكاليف الأضاحي والخضر والفواكه ترهن القدرة الشرائية للمواطن تحضير الحجاج نفسيا للصعوبات في منى وعرفات الحكومة تقدم امتيازات وإعفاءات ضريبية على المشاريع المصغرة سعر البرنت يسجل تذبذبا ويغلق على 72 دولارا نهاية الأسبوع وزارة الفلاحة توفر 05 ملايين أضحية هذا العيد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يشجع الفلاحين على تأمين أبقارهم وزارة التربية تنفي السماح بستجيل المولودين عام 2013 في السنة الأولى توسيع تدريس اللغة الامازيغية بولاية الطارف قانون الصحة يدخل حيز التنفيذ منصب عمل دائم لـ 417 خريج شبه طبي بالمدية بائع للملابس الرجالية يسجن شريكه بتهمة خيانة الأمانة مسكن أستاذ جامعي يتعرض للسطو من قبل جيرانه بباب الزوار 6 أشهر حبسا نافذا لحلاق يروّج "الصاروخ" في محله بالحراش "إيتوزا" تُعلن عن برنامج خاص نحو مقابر العاصمة بمناسبة العيد "سوغرال" تخصص 900 رحلة نحو مختلف الخطوط الداخلية إجراءات خاصة للحد من الغبار المنبعث من منجم الونزة أويحيى يواصل "حملة الأيادي النظيفة" داخل الأرندي العميد يحلم بمباغتة الجديدي والاقتراب من ربع النهائي سوناطراك ستجتمع بشركات عمومية وخاصة للظفر باستثمارات منتجة سوناطراك تسعى لمنع كفاءاتها الوطنية من الهجرة وزارة التجارة تحضر للأسبوع الجزائري الاقتصادي والثقافي بواشنطن الحكومة تقرّ تسهيلات للأجانب طالبي التأشيرة الجزائرية داربي يما قورايا يلهب بلاد القبائل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تدعم المؤسسات الناشئة السياح وتجار الكابا الجزائريون أكبر المستفيدين من انهيار الليرة التركية الأفلان يرفع طلبا رسميا لترشح بوتفليقة تجنيد 178 مخبزة و9 مطاحن بوهران تسخير فرقة بياطرة متنقلة بالأحياء الشعبية في العاصمة الجزائر الأعلى نموا في مجال مبيعات المركبات عربيا الجزائرية للمياه بتبسة تتسلّم خمسة مشاريع أنقاب الجزائريون يسحبون 12 مليار دينار يوميا من مراكز البريد الجزائر تعرض مساعداتها لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية توزيع 30 ألف وحدة سكنية بصيغ مختلفة يوم 20 أوت العلامة أبو بكر الجزائري يوارى الثرى بالمدينة المنورة انطلاق مبكّر للصراع على مقاعد مجلس الأمة
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. بوتفليقة ينهي مهام شنتوف وصالح باي قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية

قائد مدرسة شرشال وقائد الناحية العسكرية السادسة لخلافتهما على التوالي

بوتفليقة ينهي مهام شنتوف وصالح باي قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية

  17 أوت 2018 - 14:34   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة ينهي مهام شنتوف وصالح باي قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية

أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركة في صفوف كبار ضباط النواحي العسكرية مواصلة للحركة التي مست قيادات الجيش، حيث أنهى مهام قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف وعوضه باللواء علي سيدان قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة لشرشال حسب ما أكدته مصادر "المحور اليومي"، كما أنهى أيضا رئيس الجمهورية مهام قائد الناحية العسكرية الثانية السعيد باي وخلفه قائد الناحية العسكرية السادسة بتمنراست مفتاح صواب.

تتوالى عمليات انهاء المهام عبر العديد من المؤسسات الأمنية بعد سلسلة التغييرات التي تزامنت مع عيد الاستقلال والشاب، الذي يتزامن بدوره سنويا مع ترقيات وإقالات للعديد من قيادات الجيش، فبعد إقالة اللواء عبد الغني هامل من منصب كرئيس مدير عام للأمن الوطني، وإقالة اللواء مناد نوبة من رأس قيادة الدرك الوطني وتنصيب العميد غالي بلقصير على رأس الجهاز، كما أقيل مدير الشؤون المالية بالوزارة، الجنرال بوجمعة بودواور، دون كشف تفاصيل الإقالة المفاجئة، وواجه مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني، مقداد بن زيان، مصيرا مشابها بعد سنوات من شغله المنصب، أجرى الرئيس تغييرات مست بالخصوص قادة أركان النواحي العسكرية التي تتبع مباشرة لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي من خلال انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف وتعويضه باللواء علي سيدان قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال حسب ما أكدته مصادر المحور اليومي، كما أنهى أيضا رئيس الجمهورية مهام قائد الناحية العسكرية الثانية السعيد باي وخلفه قائد الناحية العسكرية السادسة بتمنراست مفتاح صواب.

في سياق متصل، تتوالى عمليات انهاء المهام عبر العديد من المؤسسات الأمنية بعد تغيير قياداتها من خلال تنصيب العميد غالي بلقصير على رأس قيادة الدرك الوطني وتعيين العقيد مصطفى لهبيري على راس المديرية العامة للأمن الوطني، حيث غير الأول قيادات 3 نواحي عسكرية، في حين قلد لهبيري رؤساء أمن 6 ولايات كبرى على غرار العاصمة، هران، تيبازة، تلمسان، البويرة والشلف.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات