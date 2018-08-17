قائد مدرسة شرشال وقائد الناحية العسكرية السادسة لخلافتهما على التوالي

بوتفليقة ينهي مهام شنتوف وصالح باي قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية

أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركة في صفوف كبار ضباط النواحي العسكرية مواصلة للحركة التي مست قيادات الجيش، حيث أنهى مهام قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف وعوضه باللواء علي سيدان قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة لشرشال حسب ما أكدته مصادر "المحور اليومي"، كما أنهى أيضا رئيس الجمهورية مهام قائد الناحية العسكرية الثانية السعيد باي وخلفه قائد الناحية العسكرية السادسة بتمنراست مفتاح صواب.

تتوالى عمليات انهاء المهام عبر العديد من المؤسسات الأمنية بعد سلسلة التغييرات التي تزامنت مع عيد الاستقلال والشاب، الذي يتزامن بدوره سنويا مع ترقيات وإقالات للعديد من قيادات الجيش، فبعد إقالة اللواء عبد الغني هامل من منصب كرئيس مدير عام للأمن الوطني، وإقالة اللواء مناد نوبة من رأس قيادة الدرك الوطني وتنصيب العميد غالي بلقصير على رأس الجهاز، كما أقيل مدير الشؤون المالية بالوزارة، الجنرال بوجمعة بودواور، دون كشف تفاصيل الإقالة المفاجئة، وواجه مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني، مقداد بن زيان، مصيرا مشابها بعد سنوات من شغله المنصب، أجرى الرئيس تغييرات مست بالخصوص قادة أركان النواحي العسكرية التي تتبع مباشرة لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي من خلال انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف وتعويضه باللواء علي سيدان قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال حسب ما أكدته مصادر المحور اليومي، كما أنهى أيضا رئيس الجمهورية مهام قائد الناحية العسكرية الثانية السعيد باي وخلفه قائد الناحية العسكرية السادسة بتمنراست مفتاح صواب.

في سياق متصل، تتوالى عمليات انهاء المهام عبر العديد من المؤسسات الأمنية بعد تغيير قياداتها من خلال تنصيب العميد غالي بلقصير على رأس قيادة الدرك الوطني وتعيين العقيد مصطفى لهبيري على راس المديرية العامة للأمن الوطني، حيث غير الأول قيادات 3 نواحي عسكرية، في حين قلد لهبيري رؤساء أمن 6 ولايات كبرى على غرار العاصمة، هران، تيبازة، تلمسان، البويرة والشلف.

أسامة سبع