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توقيف122 شخص وحجز700 قرص مهلوس في مداهمات بالعاصمة

  18 أوت 2018 - 14:22   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الوطني
توقيف122 شخص وحجز700 قرص مهلوس في مداهمات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من توقيف 122 شخصا مشتبه فيهم و حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة.

فمن خلال عمليات المداهمة عبر عدد من الأحياء الشعبيةفي العاصمة تم حجز 700 قرص مهلوس كانت بحزة الأشخاص الذين تم توقيفهم.

وأوضح بيان صادر عن مصالح أمن العاصمة أنه خلال تنفيذ عمليات مداهمة لعدد من الأحياء السكنية  تمكنت قوات الشرطة من توقيف 122 شخصا مشتبه فيهم وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج و 790 قرصا من المؤثرات العقلية إضافة الى ضبط27 سلاحاأبيضا من مختلف  الأنواع والأحجام.

كما أفادبيان ثان للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية العاملة بمطار هواري بومدين الدولي تمكنت توقيف مشتبه فيه مبحوث عنه بموجب أوامر قضائية صادرة عن جهات قضائية, حيث تم توقيفه خلال “عملية على مستوى نقطة معالجة رحلات السفر بذات المطار.

وتبين أن الشخص محل أوامر بالقبض صادرة عن جهات قضائية بخصوص “قضايا خيانة الأمانة و التزوير و استعمال المزور و اختلاس المال العام . و كذا إصدار شيك بدون رصيد و الإحتيال أيضا.

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