تستعمل في الجوسسة وتصوير منشآت عسكرية وأغراض أخرى

الجيش يحجز 5 طائرات بدون طيار في قسنطينة

ضبطت قوات الجيش الوطني الشعبي في قسنطينة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، أول أمس، 5 طائرات بدون طيار، كانت لدى شخص تم توقيفه، وجاءت هذه العملية بعد ساعات فقط من عملية مماثلة حجزت فيها طائرة أخرى من هذا النوع في ذات المنطقة.

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن توقيف مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة، شخص بحوزته 5 طائرات بدون طيار، دون تقديم أية تفاصيل أخرى عن العملية التي أعلن عنها بيان لذات الهيئة، أمس، علما أن هذه العملية جاءت قبل أخرى حجزت فيها طائرة من هذا النوع وأوقف فيها أربعة أشخاص.

وعادة ما يتم ضبط هذا النوع من الطائرات بدون طيار على مستوى المطارات والموانئ لدى مسافرين قادمين من الخارج، إلا أن العمليتين سالفتي الذكر تكونان قد نفذتا خارج هاتين المنشأتين، باعتبار أن بيان وزارة الدفاع الوطني لم يشر إليهما.

يشار إلى أنّ مصالح الأمن تتخوف من استعمال الطائرات بدون طيار المعروفة باسم "درون" في الجوسسة وتصوير منشآت وثكنات عسكرية وأغراض أخرى يمكن أن تضر بالأمن الوطني.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أقرت تشريعا جديدا يتيح لها استحداث محيطات الحماية لمقرها والإقامات الرئاسية، ويضبط القواعد الأمنية المطبقة عليه، ومنها منع نشاط التحليق بالمظلات والمناطيد والطائرات الشراعية أو المروحية أو أي شكل من الطائرات أو أي جسم محلق، في إشارة إلى الطائرات بدون طيار إلا في حالة حيازة رخصة.

ونص مرسوم رئاسي صدر في العدد 55 من الجريدة الرسمية شهر نوفمبر الماضي، على أن حدود هذا المحيط، أي المساحة، تضبط بموجب مرسوم تنفيذي، أي تصدره الحكومة، ويتولى الوالي المختص إقليميا تأمين محيط الحماية بالتشاور مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.

ويتم إعداد مخطط التأمين لكل منطقة تحت إشراف الوالي المختص إقليميا بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية، ويكلف الوالي بتأمين محيط الحماية في إطار مهامه التنظيمية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام، وأتاح المرسوم للرئاسة تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة، حسب الحالة، كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية.

زين الدين زديغة