وزارة السكن تسارع لاحتواء التأخر في إتمام المشاريع السكنية

تكليف مقاولات جديدة خلفا لشركات بناء فُسخت عقودها

• 475 شركة فشلت في الانتهاء من تسليم 25 ألف سكن بمختلف الصيغ

استبدلت وزارة السكن والعمران والمدينة شركات البناء الأجنبية والوطنية "المتقاعسة" عن إتمام المشاريع السكنية وتسليمها في آجالها المحددة، والمتورطة أيضا في فضائح الانجاز التي تعرفها بعض المشاريع السكنية بمقاولات أخرى بعد استيفائها للإجراءات القانونية ضد 475 شركة فشلت في الانتهاء من تسليم 25 ألف سكن من مختلف الصيغ السكنية.

أمام التأخر الكبير التي عرفته العديد من المشاريع السكنية عبر عديد من ولايات الوطن، سارعت الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات عن طريق تعويض الشركات التي أثبتت فشلها في انجاز المشاريع السكنية بمقاولات جديدة ستحمل على عاتقها مهمة انجاز السكنات المتأخرة في آجالها المحددة، وأضاف الوزير خلال زيارة عمل إلى ولاية تيبازة للإشراف على حفل تسليم المفاتيح للمستفدين من السكنات العمومية الإيجارية أن 185 ألف وحدة سكنية منجزة لم توزع "بسبب عدم اكتمال أشغال التهيئة الخارجية"، مضيفا أنه تم تخصيص ما قيمته 33 مليار دينار لإنجاز هذه الأشغال.

وأضاف الوزير أن مصالحه قامت بفسخ 475 عقد إنجاز مشاريع سكنية عبر مختلف الولايات، وتابع أن فسخ العقود كان من مجموع 25 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات عقابية في حق المقاولات، كما تم إرسال لجان تحقيق في الميدان بعد الوقوف على التجاوزات في إنجاز السكنات.

من جهة أخرى، كشف طمار عن تنظيم لقاءات مع الجالية الجزائرية المقيمة في أمريكا الشمالية، وكندا شهر سبتمبر المقبل، موضحا أنها ستكون من أجل التعريف بحصول على سكنات الترقوي العمومي "أل بي بي" المخصصة لهذه الفئة، وأضاف ذات المتحدث أن الوزارة تلقت 16 ألف طلب من الجالية المقيمة بالخارج للحصول على سكن لغاية الآن، وكشف طمارعن الشروع في توسيع رقعة المشاريع السكنية الموجهة للجالية الجزائرية عبر كل ولايات الوطن.

كما شدد طمار على ضرورة الانتهاء من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن انجاز مليون و600 ألف سكن قبل نهاية الخماسي الممتد إلى غاية نهاية 2019 والتركيز على أهم البرامج السكنية التي تتضمن أكبر عدد من الوحدات السكنية لا سيما الصيغة السكنية البيع بالإيجار "عدل"، وإطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة بالنسبة لهذه الصيغة والمقدرة بـ87 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الانطلاق في أشغال البرنامج الأخير المقدر بـ120 ألف وحدة سكنية والتي رصدت لها الحكومة 300 مليار دينار وقد تم استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالمشروع لا سيما اختيار الأوعية العقارية واختيار المقاولات.

نبيل شعبان