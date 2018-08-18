شريط الاخبار
بلماضي يستهدف لقب «كان» 2019 ويتوعد المتمردين شاليهات داخل المؤسسات التربوية للتخفيف من الاكتظاظ تكليف مقاولات جديدة خلفا لشركات بناء فُسخت عقودها الجيش يحجز 5 طائرات بدون طيار في قسنطينة 602 مليون دينار للإطعام المدرسي ونقص في مؤسسات التعليم العدالة تضرب بيد من حديد مافيا "الباركينغ" بعد تفشي جرائم القتل انخفاض محسوس في أسعار أضاحي العيد بولنوار يرجع غلاء أسعار الخضر إلى توقف الفلاحين عن جني المحاصيل انخفاض أسعار برميل خام برنت إلى 71.83 دولارا بنك الجزائر يحافظ على سياسته الحذرة لضبط أسعار الصرف 188 مخبزة و4 آلاف تاجر لضمان مداومة يالعيد بقسنطينة وزارة الفلاحة تنفي تسجيل حالة إصابة بالحمى القلاعية وسط الأغنام مستفيدون من 56 مسكنا اجتماعيا تساهميا بأغريب يرفضون استلام سكناتهم التكفل بـ 80 بالمائة من الحالات الإستعجالية بوتفليقة يعين اللواء محمد عجرود على رأس الناحية العسكرية السادسة الحكومة ستغرق الأسواق بإخراج كميات كبيرة من البطاطا المخزنة بغرف التبريد "الإخلاص لمبادئ مؤتمر الصومام التزام لبناء إجماع وطني حقيقي" ولد عباس يؤكد أن الأفلان سيبقى لقرون ثلاث وفيات وأربعة جرحى في حادث مروري بالجلفة السطايفية يرفضون الاستسلام ويتوعدون المولودية "السينا" يدرس رفع الحصانة البرلمانية عن "سيناتور" الأرندي الجيش يُحاصر 19 إرهابيا حاولوا الدخول إلى الجزائر عبر الحدود التونسية إجراءات خاصة لتأمين المساجد والأماكن العمومية أيام العيد بوتفليقة ينهي مهام شنتوف وصالح باي قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية بطلات الكاراتي يعلن اعتزالهن اللعب دوليا الجيش يحجز طائرة بدون طيار تكاليف الأضاحي والخضر والفواكه ترهن القدرة الشرائية للمواطن تحضير الحجاج نفسيا للصعوبات في منى وعرفات الحكومة تقدم امتيازات وإعفاءات ضريبية على المشاريع المصغرة سعر البرنت يسجل تذبذبا ويغلق على 72 دولارا نهاية الأسبوع وزارة الفلاحة توفر 05 ملايين أضحية هذا العيد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يشجع الفلاحين على تأمين أبقارهم وزارة التربية تنفي السماح بستجيل المولودين عام 2013 في السنة الأولى توسيع تدريس اللغة الامازيغية بولاية الطارف قانون الصحة يدخل حيز التنفيذ منصب عمل دائم لـ 417 خريج شبه طبي بالمدية بائع للملابس الرجالية يسجن شريكه بتهمة خيانة الأمانة مسكن أستاذ جامعي يتعرض للسطو من قبل جيرانه بباب الزوار 6 أشهر حبسا نافذا لحلاق يروّج "الصاروخ" في محله بالحراش "إيتوزا" تُعلن عن برنامج خاص نحو مقابر العاصمة بمناسبة العيد
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تكليف مقاولات جديدة خلفا لشركات بناء فُسخت عقودها

وزارة السكن تسارع لاحتواء التأخر في إتمام المشاريع السكنية

تكليف مقاولات جديدة خلفا لشركات بناء فُسخت عقودها

  18 أوت 2018 - 15:04   قرئ 172 مرة   0 تعليق   الوطني
تكليف مقاولات جديدة خلفا لشركات بناء فُسخت عقودها

• 475 شركة فشلت في الانتهاء من تسليم 25 ألف سكن بمختلف الصيغ 

استبدلت وزارة السكن والعمران والمدينة شركات البناء الأجنبية والوطنية "المتقاعسة" عن إتمام المشاريع السكنية وتسليمها في آجالها المحددة، والمتورطة أيضا في فضائح الانجاز التي تعرفها بعض المشاريع السكنية بمقاولات أخرى بعد استيفائها للإجراءات القانونية ضد 475 شركة فشلت في الانتهاء من تسليم 25 ألف سكن من مختلف الصيغ السكنية. 

أمام التأخر الكبير التي عرفته العديد من المشاريع السكنية عبر عديد من ولايات الوطن، سارعت الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات عن طريق تعويض الشركات التي أثبتت فشلها في انجاز المشاريع السكنية بمقاولات جديدة ستحمل على عاتقها مهمة انجاز السكنات المتأخرة في آجالها المحددة، وأضاف الوزير خلال زيارة عمل إلى ولاية تيبازة للإشراف على حفل تسليم المفاتيح للمستفدين من السكنات العمومية الإيجارية أن 185 ألف وحدة سكنية منجزة لم توزع "بسبب عدم اكتمال أشغال التهيئة الخارجية"، مضيفا أنه تم  تخصيص ما قيمته 33 مليار دينار لإنجاز هذه الأشغال.

وأضاف الوزير أن مصالحه قامت بفسخ 475 عقد إنجاز مشاريع سكنية عبر مختلف الولايات، وتابع أن فسخ العقود كان من مجموع 25 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات عقابية في حق المقاولات، كما تم إرسال لجان تحقيق في الميدان بعد الوقوف على التجاوزات في إنجاز السكنات.

من جهة أخرى، كشف طمار عن تنظيم لقاءات مع الجالية الجزائرية المقيمة في أمريكا الشمالية، وكندا شهر سبتمبر المقبل، موضحا أنها ستكون من أجل التعريف بحصول على سكنات الترقوي العمومي "أل بي بي" المخصصة لهذه الفئة، وأضاف ذات المتحدث أن الوزارة تلقت 16 ألف طلب من الجالية المقيمة بالخارج للحصول على سكن لغاية الآن، وكشف طمارعن الشروع في توسيع رقعة المشاريع السكنية الموجهة للجالية الجزائرية عبر كل ولايات الوطن.

كما شدد طمار على ضرورة الانتهاء من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن انجاز مليون و600 ألف سكن قبل نهاية الخماسي الممتد إلى غاية نهاية 2019 والتركيز على أهم البرامج السكنية التي تتضمن أكبر عدد من الوحدات السكنية لا سيما الصيغة السكنية البيع بالإيجار "عدل"، وإطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة بالنسبة لهذه الصيغة والمقدرة بـ87 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الانطلاق في أشغال البرنامج الأخير المقدر بـ120 ألف وحدة سكنية والتي رصدت لها الحكومة 300 مليار دينار وقد تم استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالمشروع لا سيما اختيار الأوعية العقارية واختيار المقاولات.

نبيل شعبان

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات