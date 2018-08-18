مجلس ولائي خاص بالتحضيرات للدخول المدرسي بالبويرة

602 مليون دينار للإطعام المدرسي ونقص في مؤسسات التعليم

عقد مجلسا ولائيا بالبويرة، نهاية هذا الأسبوع، والذي حضره رؤساء بلديات المكونة للمنطقة، وخصصت أشغاله للدخول المدرسي المقبل والتحضيرات لإنجاحه شهر سبتمبر، وقد ترأس الأشغال الأمين العام للولاية.

قدمت الأمينة العامة لمديرية التربية بالبويرة عرضا حول كل مؤشرات القطاع أياما قبل الدخول المدرسي والتحاق التلاميذ بأقسامهم، حيث كشفت ذات المسؤولة عن عدد المؤسسات التعليمية التي تتوفر عليها الولاية هذا العام، حيث يقدر عدد الابتدائيات بـ 544 مدرسة، 125 متوسطة و56 ثانوية، مشيرة إلي فتحثانوية جديدة ببلدية معالة بدائرة الأخضرية إلى جانب متوسطة وابتدائية وسط مدينة البويرة.

كان من المرتقب -حسب المتحدثة- أن يتم افتتاح ثلاث مدارس في الطور الأول شهر سبتمبر لكن عراقيل تقنية حالت دون ذلك، وإثنتين منها -على حد تعبيرها- تظل مجرد مشاريع تم برمجها دون الشروع في الأشغال، ويتعلف الأمر القطب الحضري الجديد للمدينة، مؤكدة أن المدرسة الوحيدة التي ستفتتح أبوابها بعد أيام لن تكفي للتلاميذ الجدد المنحدرين من هذا الحي، وجهود تبذل قصد تمكينهم من التسجيل في مؤسسات التعليم المجاورة رغم المسافة التي ستجبر العائلات على قطعها لمرافقة أبنائها للالتحاق بهذه المدارس، خاصة أن الحي الكائن بالقطب الحضري الجديد بالبويرة يتكون من 600 سكن اجتماعي، وعائلات أخرى ستحل مع مرور الوقت بعد توزيع السكنات من مختلف الصيغ.

وأوضحت الأمينة العامة للتربية في عرضها أنه تم ترميم 90 مؤسسة تعليمية على مستوى البويرة، 36 منها تكفلت الولاية بالأشغال فيها والمتعلقة أساسا بالمراحيض وكذا سقوف الأقسام، بخصوص المنحة المدرسية التي تقدر قيمتها بـ 3000 دج، سيستفيد منها 65 ألف تلميذ، فيما سيتم تزويد 63072 عائلة معوزة بالأدوات المدرسية والمآزر رغم أن الولاية لم تجمع حاليا سوى 8500 محفظة و9200 مأزر في انتظار المزيد، أما في مجال النقل المدرسي، فتتوفر الولاية على 238 حافلة، عن الإطعام المدرسي، أكدت الأمينة العامة للولاية أن الولاية تتوفر على 429 مطعم مدرسي لـ 68 ألف تلميذ، وسيتم تعزيزها بعمال جدد لتأطير عملية الإطعام.

نبيل شعبان