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اعتبرته الوزارة "حلا استثنائيا ومؤقتا"

شاليهات داخل المؤسسات التربوية للتخفيف من الاكتظاظ

  18 أوت 2018 - 15:34   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الوطني
شاليهات داخل المؤسسات التربوية للتخفيف من الاكتظاظ

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بناء شاليهات داخل المؤسسات التربوية لتفادي الاكتظاظ وضمان توفير مقعد بيداغوجي لكل التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، معتبرة بأن هذا الإجراء الاستعجالي يعد حلا استثنائيا لفترة مؤقتة إلى غاية استلام المؤسسات التربوية الجديدة. 

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس خلال زيارة تفقد لبعض المؤسسات التربوية بالدويرة غرب العاصمة، للوقوف على العمليات التحضيرية لانطلاق الموسم الدراسي الجديد 2019/2018، بأن "كل تلميذ عبر الأطوار الثلاثة "ابتدائي- متوسط- ثانوي" سيجد مكانه في القطاع خلال الدخول المدرسي القادم"، مبرزة بأن الاستنجاد بالشاليهات هو حل استثنائي لفترة مؤقتة إلى غاية استلام المؤسسات التربوية الجديدة، فيما أشارت إلى أن هذا الحل كذلك تطلب استثمارا معتبرا.

وثمنت الوزيرة، ما وصفته بالوعي الذي تم تسجيله على جميع المستويات في سبيل إنجاح الدخول المدرسي خاصة بالنسبة للأطوار الإجبارية، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية مؤخرا، للتذكير كانت وزارة الداخلية قد رصدت غلافا ماليا يقدر بـ41 مليار دينار موجه لصيانة المدارس الابتدائية وتسيير المطاعم واقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، بالإضافة إلى رفع التجميد عن 1540 مشروع إنجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.

أكد نور الدين بدوي في تصريح سابق بخصوص الدخول المدرسي المقبل أن مقاربة قطاعه الجديدة في التسيير قائمة على التقييم المستمر لجميع نشاطات العمل الجواري وعلى التنسيق بين المصالح المركزية والجماعات المحلية، حيث تم تسخير كل الوسائل من أجل أن يجري الدخول المدرسي المقبل في أحسن الظروف.

وأضاف بدوي أن الوزارة الوصية وضعت برنامجا خاصا لفائدة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية عبر ولايات الوطن، وتمثلت أهم محاوره حول تخصيص مبلغ 15 مليار دينار موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية، مع السماح باستعمال 50 بالمائة من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، وتخصيص غلاف مالي يقدر بـ 26 مليار دينار لتسيير المطاعم المدرسية، محتسبة على أساس سعر يتراوح بين 45 و55 دينار للوجبة، وكذا غلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة.

نبيل شعبان

 

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