بدوي: الجزائر مستعدة للتعاون الأمني والمعلوماتي مع موريتانيا

كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي، أن إنشاء هذا المعبر الحدودي يبن الجزائر وموريتانيا، سيعزز التعاون بين البلدين في المجالات الإقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأضاف نور الدين بدوي خلال كلمة ألقاها على هامش تدشين المعبر الحدوي البري، أن الجزائر مستعدة للتعاون الأمني والمعلوماتي وإبداء برامج خاصة معموريتانيا.

وأضاف الوزير، أن الجزائر تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني الذي جسد في التوقيع على اتفاقية التعاون يوم 22 مارس الماضي.

كما أشاد بدوي خلال كلمته بدور أجهزة الحماية المدنية التي تعتبر نقطة مهمة في تبادل الخبرات بين البلدين.