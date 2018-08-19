ولد عبد الله: المعبر البري سيساهم في التعاون الإقتصادي وتنمية المناطق الحدودية

قال أحمد ولد عبد الله وزير الداخلية واللامركزية الموريطاني، أن تدشين المعبر البري سيساهم في تطوير العلاقة بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

جاء هذا خلال ندوة صحفية على هامش تدشين المعبر البري الحدودي بين الجزائر وموريطانيا.

مشيرا إلى أن المعبر البري سيسمح في تنقل الأشخاص وتطوير التنمية الحدودية ودفعة قوية للصداقة والتعاون بين الشعبين.

مفيدا بأن المعبر جاء بناءا على تفاهم مشرك بين رئيس البلدين محمد ولد عبد العزيز وعبد العزيز بوتفليقة.

مما سيترتب على هذه النقطتين من انعكاسات ايجابية بين البلدين من خلال التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين.

وينعكس ايجابيا على المناطق الحدودية من الناحية الامنية من خلال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

ومكافحة الجريمة العابرة للقارات التي تهدد البلدين والمنطقة .