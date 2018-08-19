مذبح حسين داي في الخدمة يوم العيد

سخرت مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة لولاية الجزائر بمناسبة يومي عيد الأضحى الموافق ل 21 و22 أغسطس الجاري كافة الإمكانيات البشرية والمادية على مستوى المذبح الرئيسي للولاية وهو مذبح حسين داي، وهذا ضمانا لخدمة المواطن حيث يتنظر استقبال أزيد من 850 رأس غنم وحوالي 200 رأس بقر من أجل النحر حسبما علم يوم الأحد من ذات المؤسسة.

قال المدير بالنيابة لمؤسسة تسيير المذابح والمسمكة لولاية الجزائر رشيد رمضاني في تصريح لواج، أن المؤسسة وفرت جميع الإمكانيات المادية من قاعات للذبح وغرف للتبريد وكذا البشرية من أطباء بيطريين وأعوان أمن ونظافة على مستوى مذبح حسين داي، حيث ينتظر استقبال أيام العيد أزيد من 850 رأس غنم وحوالي 200 رأس بقر من أجل النحر مضيفا أن أبواب المذبح مفتوحة أمام المواطنين بصفة "مجانية".

وأوضح أن المؤسسة دأبت على كراء المذبح للخواص الذين يتولون تحديد سعر الذبح مباشرة مع المواطنين والذي يتراوح ما بين 1500 و2000 دج بالنسبة لرؤوس الغنم وما بين 9000 و10000 دج بالنسبة لرؤوس البقر.

وأبرز أن المؤسسة سخرت من الجانب المادي "ثلاثة (3) قاعات كبيرة خصصت لنحر المواشي بالإضافة إلى ثمانية (8) غرف تبريد بسعة 300 طن، وهذا في حالة وجود هياكل للغنم والبقر توضع تحت الرقابة البيطرية".

وأضاف في ذات السياق أنه تم تسخير ثلاثة (3) خزانات للمياه بسعة 40 ألف لتر، في حالة انقطاع المياه علاوة على ثلاثة (3) حاويات كبيرة لتفريغ مخلفات الذبائح وكذا حاويتين كبيرتين لجمع جلود الأضاحي.