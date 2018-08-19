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تغييرات في رئاسة المجموعة البرلمانية للأرندي

أويحيى ينفي تورّط بلعباس في قضايا فساد ويوضّح بخصوص بوجوهر

  19 أوت 2018 - 21:30   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى ينفي تورّط بلعباس في قضايا فساد ويوضّح بخصوص بوجوهر

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، عن إجراء تغييرات في رئاسة المجموعة البرلمانية للحزب بالغرفة السفلى، حيث تمّ استخالف فؤاد بن مرابط، النائب بلعباس بلعباس، المحسوب على ولاية الجلفة، بعد عام من استلامه مهامه على رأس الكتلة.

 

برّر الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، التغييرات التي مسّت رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه بالمكتب الوطني، مساء السبت، بمقرّ الحزب ببن عكنون، بأنها  مجرّد تغييرات لإعطاء حركية للكتلة وتمكين كلّ النواب من تقلّد هذا المنصب. ونفى الحزب في بيان توضيحي له أمس، أن يكون سبب تغيير رئيس الكتلة البرلمانية  شخصية أو غير حزبية مثلما تروّج له بعض وسائل الاعلام ببعض القراءات والتأويلات الخاطئة، مضيفا أن  التغيير يعدّ شيئا عاديا يندرج في إطار مبدأ التداول على المناصب، مشيرا إلى أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، قد نوّه بالمجهودات التي بذلها بلعباس خلال السنة الأولى لرئاسته الكتلة البرلمانية.

ويقصد الأرندي في توضيحه، نفي تلك المعلومات التي تمّ الترويج لها بخصوص بلعباس بلعباس، الذي يوجد بالبقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، وهي المتعلقة بتوجيه وزارة الخارجية تقارير تتهم رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي ببيع مناصب تعود إلى الكتلة في مختلف الهيئات الرسمية والدولية.

ووفقا لمصادر متطابقة من الحزب، فإنّ أويحيى يعتمد تقليدا في الحزب يقضي بإجراء تغيير سنوي في رئيس الكتلة، تغيير يستند  إلى كثرة الشكاوى التي استلمها الأمين العام من النواب من بلعباس، بالإضافة إلى تصريحاته الأخيرة خلال الأحداث التي شهدتها ولاية الجلفة.

وتناول المكتب الوطني ملفّ السيناتور مليك بوجوهر، الذي أقصاه أويحيى من الحزب نهائيا، وقال بخصوصه إنّ مصالح الأمن قد ألقت عليه القبض متلبسا بالجرم ولا يمكن إلا إبعاده من الحزب.

كما درس المكتب الوطني الملفات السياسية والاقتصادية للبلاد، لاسيما انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي من المنتظر أن يقوم الأمين العام بإصدار تعليمة تتعلق بالطريقة التي سيختار فيها الحزب مرشحيه الأولين للانتخابات، حيث ستكون إما انتخابات أولية على مستوى الولايات أو تصويت على المرشح الولائي بالإجماع من قبل المجلس الولائي.

حكيمة ذهبي

 

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