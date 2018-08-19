الجزائر تؤكد استعدادها لتقديم الخبرات لموريتانيا لمحاربة الإجرام

فريق عمل ثنائي لإنجاز مخطط عمل لتنمية المناطق الحدودية

تعتزم الجزائر وموريتانيا تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين، من أجل إنجاز مخطط عمل لتنمية المناطق الحدودية المشتركة التي تزخر بثروات هامة، وذلك بعدما تمكّن البلدان من فتح أوّل منفذ بري بينهما.

طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، خلال كلمة ألقاها عقب تدشين المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا، الأحد، بضرورة تنشيط التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأنهما يملكان قدرات كبيرة لتحقيق الإنجازات، ونوه الوزير بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من الأخوة والتعاون.

وأكد بدوي عن استعداد الجزائر للتعاون الأمني والمعلوماتي مع موريتانيا،لافتا إلى أنالجزائر مستعدة لتبادل الخبرات وبرامج التعاون مع موريتانيا بهدف مواجهة التحولات العميقة والمتسارعة وتنامي الإجرام العابر للحدود، موضحا أن الجزائر تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني الذي جسد في التوقيع على اتفاقية التعاون يوم 22 مارس الماضي، داعيا كلّ الفاعلين من الغرف الصناعية والتجارية ورجال المال والأعمال للاستثمار في المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا، مؤكدا أنه يتوجب على الشركاء الاقتصاديين، تكثيف المبادلات والمعاملات التجارية والاقتصادية.وقال الوزير إنّ البلدين ينتظران الكثير من خلال هذا المعبر، لما سيقدمه خدمة للشعبين، كما أنه سيكون فاعلة أساسية في الاندماج المغاربي بما يخدم مصالح شعبنا.

وأشاد بدوي خلال كلمته بدور أجهزة الحماية المدنية التي تعتبر نقطة مهمة في تبادل الخبرات بين البلدين، مؤكّدا أن الهدف من وراء فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا هو تنمية المناطق الحدودية بين البلدين، وتحقيق الإنجازات وبلوغ مستويات ومراتب متقدمة.

من جانبه قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، أن تدشين المعبر البري سيسهم في تطوير العلاقة بين البلدين ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المعبر البري سيسمحبتنقل الأشخاص وتطوير التنمية الحدودية ودفعةقوية للصداقة والتعاون بين الشعبين.

وأضاف الوزير الموريتاني أنّ المعبر جاء بناء على تفاهم مشترك بين رئيس البلدين محمد ولد عبد العزيز وعبد العزيز بوتفليقة، مما سيترتب عن هذه النقطتين من انعكاسات ايجابية بين البلدين من خلالالتعاون الاقتصادي القائم بينهما وينعكس ايجابيا على المناطق الحدودية من الناحية الأمنية من خلال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكافحة الجريمة العابرة للقارات التي تهدد البلدين والمنطقة.