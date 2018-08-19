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عيسى يلتزم بالوصول إلى حج الرفاه آفاق 2019

خطبة عرفات بمخيمات حجاجنا ستتناول جهاد الجزائريين

  19 أوت 2018 - 21:43   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الوطني
خطبة عرفات بمخيمات حجاجنا ستتناول جهاد الجزائريين

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بمكة، أن خطبة يوم عرفة بمخيمات الجزائريين التي تتزامن هذا الموسم مع إحياء الجزائر ليوم المجاهد، ستتناول جهاد الجزائريين والشهداء من أجل استرجاع السيادة الوطنية.

قال الوزير بأن  أئمة الجزائر سيتقاسمون خطبة واحدة ستكون مليئة بما جاءت به السنة النبوية الشريفة من تذكير الناس بقدسية المقام وبأعمال الحج الواجبة والتي ستكون في الأيام الموالية، وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الخطبة  ستربط الجهاد الذي يعيشه الحجاج حاليا والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جهاد بدون قتال بجهاد القتال الذي خاضه آباؤنا وأجدادنا من أجل الاستقلال الوطني واسترجاع سيادة الجزائر المسلوبة من طرف الاستعمار الفرنسي، مشيرا إلى أن جميع الظروف مهيأة تحت قيادة الأئمة والمرشدين الذين سيوجهونهم، وليخرجوا كذلك بشحنة إضافية من العاطفة الوطنية والإيمانية التي ستسمح لهم- كما قال- بمواصلة باقي المناسك في مزدلفة ومنى.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، بأن وقفة عرفات لهذه السنة ستكون في  ظروف جيدة جدا لاسيما وأن مخيمات الجزائريين بعرفات ليست مخيمات قماشية ولا رثة كما كان الحال عليه من قبل، بل هي مخيمات متطورة وثابتة ومكيفة ومؤثثة بأفرشة تحمي الجزائريين من افتراش الأرض وتحفظ كرامتهم.

بالموازاة مع ذلك ذكر عيسى أن حصة الجزائر من الحجاج ارتفعت هذا الموسم بـ 2000 حاج 1000 منهم متكفل بهم من طرف الرئيس بوتفليقة، إضافة إلى استفادة الباقين (1000 حاج آخر) من تأشيرة المجاملة، حيث أصبح لهم الحق بقرار من المجلس الوزاري بأن يدفعوا مستحقاتهم في البنك الجزائري ويستفيدوا من خدمات الديوان الوطني للحج والعمرة.

وقال الوزير  لقد لمست نجاح خطة التكفل بالحجاج سواء في المجال الصحي أو النقل والإطعام والإسكان، مضيفا بأنه  تنفيذا لالتزام الوزارة مع رئيس الجمهورية بتجسيد برنامج ما يسمى بـحج الكرامة الذي سينتهي إلى  حج الرفاه في آفاق 2019  عملنا طيلة هذا الموسم من أجل تحسين الأداء والبحث عن الآليات التي توفر تكفلا حقيقيا بالحاج الجزائري.

 

زين الدين زديغة

 

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