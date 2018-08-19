شريط الاخبار
ألغام ومخلفات الإرهابيين تواصل حصد أرواح الأبرياء  الحركى اختاروا فرنسا والجزائر طوت ملفهم أسعار الخضر والفواكه تلتهب عشية عيد الأضحى بأسواق وهران مشروع قانون فرنسي لإعادة الاعتبار لـالحركى والاعتراف بـتضحياتهم! أويحيى ينفي تورّط بلعباس في قضايا فساد ويوضّح بخصوص بوجوهر فريق عمل ثنائي لإنجاز مخطط عمل لتنمية المناطق الحدودية الحماية المدنية تطلب من المواطنين توخي الحذر في استعمال أدوات النحر نات كوم تجند 45 ألف عامل نظافة و47 شاحنة يومي العيد 30 ألف عائلة تستلم اليوم مفاتيح سكناتها بمختلف الصيغ خطبة عرفات بمخيمات حجاجنا ستتناول جهاد الجزائريين توكيل مهمة بيع الكتب للمؤسسات التربوية وديوان المطبوعات توقيف المراهق الذي قتل واغتصب الطفلة سلسبيل بوهران مئات الأطنان من البطاطا محفوظة في مبردات انتقادات للبعثة بسبب نقل الحجاج مباشرة إلى عرفات توقع استقبال 850 ألف رأس غنم و200 رأس بقر يوم العيد بمذبح الرويسو بن غبريت تسكت الإسلاميين وأعداء الإصلاح التربوي الدرك يتخذ إجراءات خاصة لتأمين الأماكن العمومية والمساجد خلال العيد إيران تحذر من الاستحواذ على حصتها في الـ أوبك الأضاحي بين 3 و5 ملايين بنقاط البيع المعتمدة بلماضي يستهدف لقب «كان» 2019 ويتوعد المتمردين شاليهات داخل المؤسسات التربوية للتخفيف من الاكتظاظ تكليف مقاولات جديدة خلفا لشركات بناء فُسخت عقودها الجيش يحجز 5 طائرات بدون طيار في قسنطينة 602 مليون دينار للإطعام المدرسي ونقص في مؤسسات التعليم العدالة تضرب بيد من حديد مافيا "الباركينغ" بعد تفشي جرائم القتل انخفاض محسوس في أسعار أضاحي العيد بولنوار يرجع غلاء أسعار الخضر إلى توقف الفلاحين عن جني المحاصيل انخفاض أسعار برميل خام برنت إلى 71.83 دولارا بنك الجزائر يحافظ على سياسته الحذرة لضبط أسعار الصرف 188 مخبزة و4 آلاف تاجر لضمان مداومة يالعيد بقسنطينة وزارة الفلاحة تنفي تسجيل حالة إصابة بالحمى القلاعية وسط الأغنام مستفيدون من 56 مسكنا اجتماعيا تساهميا بأغريب يرفضون استلام سكناتهم التكفل بـ 80 بالمائة من الحالات الإستعجالية بوتفليقة يعين اللواء محمد عجرود على رأس الناحية العسكرية السادسة الحكومة ستغرق الأسواق بإخراج كميات كبيرة من البطاطا المخزنة بغرف التبريد "الإخلاص لمبادئ مؤتمر الصومام التزام لبناء إجماع وطني حقيقي" ولد عباس يؤكد أن الأفلان سيبقى لقرون ثلاث وفيات وأربعة جرحى في حادث مروري بالجلفة السطايفية يرفضون الاستسلام ويتوعدون المولودية "السينا" يدرس رفع الحصانة البرلمانية عن "سيناتور" الأرندي
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. 30 ألف عائلة تستلم اليوم مفاتيح سكناتها بمختلف الصيغ

تعتبر ثاني أكبر حصة سكنية منذ الاستقلال

30 ألف عائلة تستلم اليوم مفاتيح سكناتها بمختلف الصيغ

  19 أوت 2018 - 21:38   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
30 ألف عائلة تستلم اليوم مفاتيح سكناتها بمختلف الصيغ

ستستلم 30 ألف عائلة من مختلف ولايات الوطن مفاتيح سكناتها بمختلف البرامج السكنية تزامنا مع الذكرى المزدوجة لانعقاد مؤتمر الصومام، وهجومات الشمال القسنطيني، وذلك في إطار الانتهاء من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن إنجاز مليون و600 ألف سكن قبل نهاية السنة القادمة.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن هذه الحصة تتضمن 14700 سكن عمومي إيجاري، و3500 سكن  عدل و7300 سكن ريفي، و2200 سكن اجتماعي تساهمي، و230 سكن ترقوي عمومي، و1200 حصة ضمن التجزئاتالاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذه العملية تندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعطى الأولوية لقطاع السكن.

وقامت وزارة السكن والعمران والمدينة بتوزيع 52 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ على مستوى العديد من ولايات الوطن، وتعتبر هذه العملية الأضخم في تاريخ الجزائر لترحيل المواطنين إلى سكنات لائقة في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على السكنات الهشّة، بالإضافة إلى توزيع 1400 وحدة سكنية في إطار برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف على تسيير مشاريعها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره  عدل في منطقتي سيدي عبد الله وعين المالحة بالعاصمة.



نبيل شعبان

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات