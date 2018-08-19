تعتبر ثاني أكبر حصة سكنية منذ الاستقلال

30 ألف عائلة تستلم اليوم مفاتيح سكناتها بمختلف الصيغ

ستستلم 30 ألف عائلة من مختلف ولايات الوطن مفاتيح سكناتها بمختلف البرامج السكنية تزامنا مع الذكرى المزدوجة لانعقاد مؤتمر الصومام، وهجومات الشمال القسنطيني، وذلك في إطار الانتهاء من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن إنجاز مليون و600 ألف سكن قبل نهاية السنة القادمة.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن هذه الحصة تتضمن 14700 سكن عمومي إيجاري، و3500 سكن عدل و7300 سكن ريفي، و2200 سكن اجتماعي تساهمي، و230 سكن ترقوي عمومي، و1200 حصة ضمن التجزئاتالاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذه العملية تندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعطى الأولوية لقطاع السكن.

وقامت وزارة السكن والعمران والمدينة بتوزيع 52 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ على مستوى العديد من ولايات الوطن، وتعتبر هذه العملية الأضخم في تاريخ الجزائر لترحيل المواطنين إلى سكنات لائقة في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على السكنات الهشّة، بالإضافة إلى توزيع 1400 وحدة سكنية في إطار برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف على تسيير مشاريعها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل في منطقتي سيدي عبد الله وعين المالحة بالعاصمة.

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