بالتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي

نات كوم تجند 45 ألف عامل نظافة و47 شاحنة يومي العيد

جندت مؤسسة النظافة نات كوم بمناسبة يومي عيد الأضحى، كافة الإمكانيات المادية والبشرية لرفع النفايات وتجنيب العاصمة من مشكل الغرق في النفايات الناتجة جراء عملية نحر الاضاحي، كما تم تجنيد ترسانة قوية من الإجراءات لاسترجاع جلود الأضاحي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمناجم.

كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى شركة النظافة نات كوم نسيمة يعقوبي، عن منع موظفي نات كوم من العطلة يومي عيد الأضحى وتجنيد 4700 عامل بالمؤسسة، لرفع نفايات منتظرة بـ 1500 طن خلال هذه المناسبة بولاية الجزائر لوحدها، وذلك جراء نتيجة عملية النحر والفضلات المرتبة عن تراكم الدماء، الجلود وبقايا الأضحية، لاسيما في ظل انتشار الحشرات واستفحال بعوضة النمر التي تثير الكثير من القلق والخوف، وقالت ذات المتحدثة في ذات السياق، إنه يرتقب تسجيل 1500طن من الفضلات والنفايات خلال فترة عيد الأضحى بشكل يومي بالعاصمة، وهو ما يتطلب ضرورة التجند على مستوى المؤسسة لإنقاذ العاصمين من الغرق في الفضلات، وفي هذا الإطار تم منع العطلة على موظفي المؤسسة كما تم تجنيد ترسانة قوية من الإجراءات لاسترجاع جلود الأضاحي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمناجم، وأضافت المتحدثة عن تخصيص 2000 حاوية باللون الأصفر ستمر عبر كافة الأحياء إضافة إلى 75 شاحنة و650 موظف فقط لنقل جلود الأضاحي على مستوى 26 بلدية بالعاصمة، وهذا بغرض تنظيف المحيط وكذا الاستفادة من الناحية الاقتصادية من هذه الجلود التي توجه لمصانع النسيج، على غرار ما هو متعامل به في الدول الأجنبية، للإشارة تعد هذه أول تجربة لاسترجاع جلود الأضاحي حسب المتحدثة، التي أكدت أن التنسيق للعملية يتم مع وزارة الصناعة والمناجم منذ أشهر، وهي خطوة حسبها تستحق التقدير، التثمين والتكرار كل عيد أضحى.