تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى

الحماية المدنية تطلب من المواطنين توخي الحذر في استعمال أدوات النحر

دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين بالتحلي بالحيطة والحذر بسبب خطورة الاستعمال غير العقلاني لأدوات النحر، من سكاكين، سواطير، مشاعل وغيرها، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى.

من أجل الوقاية من مختلف الحوادث كالحرائق والجروح البليغة التي تخلف العديد من الضحايا بمن فيهم الأطفال في كل سنة، دعت مصالح الحماية المدنية في بيان لها للتقيد بالتعليمات الأمنية والتي تتمثل في وضع الأدوات الحادة والمشاعل بعيدا عن متناول الأطفال، مع عدم وضعها على الأرض، بالإضافة إلى عدم استعمال آلات شحذ السكاكين خلال تواجد الأطفال.

كما جاء في البيان أنه يستوجب على المواطنين التخزين الجيد للمشاعل، أجهزة الطهي (الطابونة)، الكبريت والولاعات والاحتفاظ بها بعيدا عن متناول الأطفال، إلى جانب مراقبة مدة صلاحية منظم الغاز وأنابيب توصيله لأجهزة الطهي (الطابونة) وسلامتها، علاوة على عدم ترك المشاعل وأجهزة الطهي (الطابونة) مشتعلة بدون مراقبة.

وحذرت مصالح الحماية المدنية الأولياء من السماح للأطفال الصغار من من الاقتراب إلى مصادر النار والولاعات تشغيل أجهزة الطهي، مضفية أن ذلك الأمر بقع فقط على عاتق الأشخاص البالغين، كما يستوجب وضع المشاعل و أجهزة الطهي (الطابونة) بعيدا عن الأثاث و الستائر لمنع نشوب حرائق.

في حال وقوع أي حادث أو حريق يطلب ذات المصدر، الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 14 مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بالتدقيق.