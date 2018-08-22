أكثر من 60 ألف طفــل من الجنوب استفادوا من مخيمات صيفية

أزيد من 60 ألف طفل من الجنوب الكبير شاركوا هذه السنة في المخيمات الصيفية المتواجدة عبر المناطق الساحلية للوطن حسبما أكده الثلاثاء بالعاصمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي.

و قال بدوي خلال زيارة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك التي قادته رفقة وزير الشباب و الرياضة محمد حطاب و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية و وزير الصحة السكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ إلى مركز المسنين بباب الزوار و مخيم شباب الجنوب بالقادوس (بلدية الهراوة) " أن أكثر من 60 ألف طفل منحدر من مختلف ولايات الجنوب استفادوا هذه السنة من مخيمات الترفيه المتواجدة في المناطق الساحلية للتراب الوطني، مضيفا أن حضور الوفد الوزاري بمناسبة العيد لمثل هذه المخيمات يعد تعبيرا و تكريسا للقيم التضامنية و الأخوية و كذا قيم المحبة التي تجمع الجزائريين.".