فيما كشف وكيل الجمهورية عن تفاصيل مقتل الطفلة سلسبيل

مسيرة حاشدة يوم الجمعة بساحة "بلازدرم" للمطالبة بالقصاص

كشف وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحكمة وهران حمزة تبوب أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية والنيابة العامة توصلت إلى توقيف شخصين تورطا في قتل الطفلة زحاف سلسبيل صاحبة التسع سنوات، والتي تم العثور على جتثها ليلة السبت إلى الأحد بحي الشهداء ببئر الجير شرق الولاية، الجاني الأول و هو جارها البالغ من العمر 18 سنة المدعو " خ ع" الذي قام بإستدراجها بينما كانت تهم بالتوجه نحو شراء مادة السكر بطلب من شقيقتها الكبرى، حسبما كشف عنه والدها زحاف خضير و أكده وكيل الجمهورية، أين قام الجاني بخطفها و التوجه بها عنوة نحو منزلهم بحي الياسمين 2، أين قام بإغتصابها وبعد القيام بفعلته الشنيعة قام بخنق البريئة المغدورة سلسبيل حتى الموت، حسب تقرير الطب الشرعي لمصلحة المؤسسة الإستشفائية 1 نوفمبر 1954 بإيسطو و أبانت التحقيقات الأولية إلى التوصل لجاني ثاني و المدعو " ش ع" الذي يعد صديقا للجاني الأصلي الذي قام بنقل جثة الضحية في كيس بلاستيكي عبر سيارته و قام برميها بعيدا عن بيتها و بيته العائلي المتاخمين معا تقريبا، كما نفا المتحدث الإشاعات التي إنتشرت و التي مفادها أن سلسبيل تم رميها من أعلى سطح مبنى ب 6 طوابق معتبرا أن المعلومة هذه غير صحيحة بالمرة .

من جهتهم جيران الضحية خرجوا في مسيرة حاشدة جابت مختلف أرجاء حي الياسمين وصولا لمقر الأمن الحضري بالصباح أين قاموا بالإحتجاج، مطالبين بالقصاص و تطبيق عقوبة الإعدام لقتلة و مغتصبي الأطفال، و شملت المسيرة نساء و أطفال و تلاميذ من زملاء سلسبيل التي كانت تدرس بمدرسة محمد الصديق بن يحي بالياسمين، و عدد المحتجون مناقب و أخلاق الراحلة، و طالبوا من السلطات برحيل عائلة الجاني التي سبق و أن إرتكب شقيقه الأكبر خلال عيد الفطر بسنة 2017 جريمة قتل نكراء راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر يقطن بذات المنطقة، كما دعا والد الضحية زحاف خضير و هو عامل بمسمكة وهران، في تصريح خص به "المحور اليومي"، السلطات العليا في البلاد إلى القصاص و إقتناص حق إبنته المغدورة سلسبيل، و شدد على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حق الجناة لوضع حد لهذه الجريمة النكراء.

جدير بالذكر يحضر العديد من الوهرانيين سيما من شرائح المجتمع المدني لتحضير مسيرة حاشدة يوم الجمعة المقبل بساحة أول نوفمبر "بلازدرم" من أجل المطالبة بالقصاص و تضامنا مع عائلة زحاف المفجوعة في إبنتها فلذة كبدها .

أحمد . ع