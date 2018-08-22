سرقة 6140 رأس ماشية ب 12 ولاية غربية

شهدت جرائم سرقة قطعان الماشية عبر القرى والبلديات النائية لولاية وهران، تراجعا محسوسا خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية، وهو ما عكسته الأرقام والتدخلات المسجلة من قبل المجموعة الإقليمية لدرك الوطني لوهران، حيث أحصت 12 قضية لسرقة المواشي تم من خلالها معالجة 3 قضايا تخص سرقة الماشية، إذ احتلت وهران المرتبة التاسعة من مجموع 12 ولاية بالجهة الغربية ، من جملة عدد القضايا المسجلة لهذا النوع من الجرائم، أين أسفرت التدخلات والتحقيقات عن إسترجاع عدد معتبر من الماشية، ووضع حد لنشاط بعض العصابات، التي تحترف هذا النوع من الإجرام .

وفي سياق متصل فقد سجلت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني لوهران، خلال نفس الفترة 201 قضية لسرقة المواشي، إذ بلغ عدد الرؤوس المسروقة نحو 6140 رأس من مختلف أنواع الماشية، منها 5685 رأس غنم و344 ماعز و 106 من رؤوس أبقار وحصانين ، غالبيتها وقعت مع قرب مناسبة عيد الأضحى المبارك .

أحمد ع