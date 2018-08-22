الأمن الوطني يطلق مسابقة لتوظيف ملازمين أوائل للشرطة ذكور وإناث

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بداية من يوم الأحد 19 أوت 2018 إعلانا يتعلق بعملية استقبال ملفات الترشح لمسابقة توظيف ملازمين أول للشرطة، لتعزيز التعداد البشري و تدعيم الجهاز بعناصر تتمتع بالتكوين العصري لأداء مهـامها في تأمين المواطن وحمـاية ممتلكاتـه، تحت شعـار: ''خدمة المواطن..افتخار وإعتزاز''.

وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق مخطط التوظيف للسنة المالية 2018، حيث يتم إيداع ملفات الترشح لمسابقة التوظيف والتكوين الخاصة برتبة الملازمين الأوائل للشرطة ذكور وإناث على مستوى مكاتب التكوين التابعة لأمن الولايات وأمن الدوائر المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني موقعها الالكتروني وصفحتيها للتواصل الاجتماعي الفايسبوك والتويتر تحت تصرف المواطنين للاطلاع على التخصصات المطلوبة، شروط المسابقة واستنساخ وطبع استمارة المشاركة فيها www.algeriepolice.dz –Facebook.com/algeriepolice.dz.