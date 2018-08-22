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بوتفليقة يحذّّّر من المناورات الداخلية والخارجية لزعزعة الجبهة الشعبية

  22 أوت 2018 - 11:56   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يحذّّّر من المناورات الداخلية والخارجية لزعزعة الجبهة الشعبية

أهاب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالمواطنين من أجل التجنّد لرصّ الجبهة الشعبية لضمان استقرار الجزائر، ومواجهة المناورات السياسوية الداخلية والخارجية التي تسعى إلى زعزعة الصف الداخلي بتأويلات خاطئة أو بعرضة لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، وكذا مواجهة كل الآفات لاسيما الفساد والمخدرات التي تنخر الاقتصاد الوطني والمجتمع، وحيا رجال الواجب الوطني الذين يضحّون بأرواحهم في مواجهة الإرهاب.

وقال الرئيس بوتفليقة، في رسالة إلى الأمة بمناسبة الذكرى المزدوجة لهجوم الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام، إنّ الحرية والاستقلال مكاسب ورهانات تتطلب التجنيد المستمرّ والتضحية من أجل الوطن، لافتا إلى النزاعات التي تزعزع العالم العربي وتهضم حقوق الشعوب الاقتصادية في معظم المجالات وحق الشعب في العيش في كنف الاستقرار والهناء، باتت أمرا مفقودا جراء الأزمات الموهنة التي تبعد العرب عن واجبهم المقدس في تحرير فلسطين.

وأكد رئيس الجمهورية، أنّ الأزمات الخارجية التي تدور على حدود الجزائر، مثقلة بمخاطر الإرهاب المقيت وشبكات الجريمة المنظمة، اللتان قال إنهما آفتان لا حدود لهما اليوم، هي تحديات ومخاطر يتعين على أبناء الوطن التأسّي بالمجاهدين والشهداء الأبرار من أجل ترصيص الجبهة الشعبية لتكون موحّدة لضمان استقرار الجزائر وصمودها أمام المناورات الداخلية والتهديدات الخارجية. ودعا بوتفليقة المواطنين إلى صون هذه المكاسب، على اعتبار أنها الركيزة التي لا غنى عنها لاستكمال المشروع الاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى مواجهة جميع المناورات السياسوية وكل المحاولات لزعزعة الصف الداخلي بتأويلات خاطئة أو بعرضة لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، وكذا مواجهة كل الآفات لاسيما الفساد والمخدرات التي تنخر الاقتصاد الوطني والمجتمع بالجبهة الشعبية الصلبة.

وأسدى الرئيس، تحية لأفراد الأمن الوطني، وعناصر الجيش الوطني الوطني الشعبي، الذين يجودون بأرواحهم من أجل محاربة بقايا الإرهاب المقيت حتى القضاء النهائي عليه.

وأشار بوتفليقة، إلى الانجازات التي تمّ تجسيدها منذ الاستقلال، والمسار الذي حقق قفزة نوعية وكمية منذ العشريتين الأخيرتين في كل ربوع الوطن، من شماله إلى جنوبه، لكنه بالمقابل ذكر بحجم التحديات التي ما تزال تنتظر التجسيد من أجل تلبية جميع الحاجيات الاجتماعية للشعب وبناء اقتصاد أقوى وأقل تبعية للمحروقات.

حكيمة ذهبي

 

 

 

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