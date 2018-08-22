إنهاء مهام قائدي الناحية العسكرية الثالثة و الرابعة

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة مهام عبد الرزاق شريف بصفته قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، و عين مكانه اللواء نور الدين حمبلي الذي كان يتولى منصب نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة، كما أنهية مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار، اللواء سعيد شنقريحة و عين بدله مصطفى إسماعيلي الذي كان يتولى مهمة نائب قائد الناحية العسكرية الثانية بوهران

في ذات السياق أنهية مهام لخضر تيرش مسؤول الادارة المركزية لأمن الجيش