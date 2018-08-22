تفاديا لـ الشّغور وتأخر انطلاق الدراسة

بن غبريت تأمر إطاراتها بضمان التأطيرين البيداغوجي والإداري

أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إطاراتها بالوقوف على مدى تطبيق تعليمات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية حول التحضير للدخول المدرسي، لا سيما ما تعلق بتأهيل وصيانة مختلف الهياكل البيداغوجية، وضمان التأطير الإداري والبيداغوجي تفاديا للوقوع لمشكل الشّغور في مختلف المناصب في كلا السلكين على غرار ما حدث خلال السنوات الماضية مما أدى إلى تأخر انطلاق السنة الدراسية.

أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنهاترأست اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية خصص للوقوف على التحضيرات الأخيرة للدخول المدرسي المقبل، مشددة على ضرورة ضبط جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية وكذا الحرص على تجنيد جميع الفاعلين لاستقبال المتمدرسين وضمان انطلاق سنة دراسية ناجحة.

في ذات السياق، جنّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إطاراتها لمتابعة عمليات إعادة تأهيل المدارس الابتدائية ومختلف هياكلها من مطاعم مدرسية، ونقل مدرسي وتدفئة، وكلفتهم بإعداد تقارير أسبوعية عن تطور عمليات إعادة التأهيل، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، كما أمرت الوزارة ولاة الجمهورية بالإشراف على عملية تفتيشية أخرى سيقوم بها إطارات الوزارة مطلع سبتمبر المقبل، للوقوف على مدى تطبيق التعليمات الموجهة في هذا المجال.

كما خصصت وزارة الداخلية مبلغ 27 مليار دينار لإقتناء 3500 حافلة نقل مدرسي لفائدة كل بلديات الوطن، 600 حافلة منها ستكون جاهزة شهر سبتمبر المقبل، وكذا رفع التجميد عن تخصيص مبلغ 15 مليار دينار موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية مع السماح باستعمال 50 بالمائة من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، ناهيك عن تخصيص غلاف مالي يقدر بـ26 مليار دينار لتسيير المطاعم المدرسية، وغلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة، مع رفع التجميد على 1540 مشروع للتربية الوطنية منها انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.

وشدّد وزير الداخلية نور الدين بدوي على ضرورة إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الإطعام والنقل المدرسي والنظافة، وقد تم اتخاذ عدد من التدابير تحسبا للدخول المدرسي المقبل، من أهمها تخصيص 84 ألف منصب مالي لضمان حسن سير المدارس الابتدائية، منها 45 ألف لفائدة حاملي شهادات التكوين المهني في مجال الإطعام والنقل والصيانة، مع تخصيص حصة إضافية لفائدة ولايات الجنوب والولاياتالمنتدبة الجديدة.