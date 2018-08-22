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شملت إنهاء مهام وإحالات على التقاعد

تغييرات واسعة في سلك رؤساء الدوائر

  22 أوت 2018 - 20:05   قرئ 319 مرة   0 تعليق   الوطني
تغييرات واسعة في سلك رؤساء الدوائر

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تغييرات واسعة في سلك رؤساء الدوائر مست معظم ولايات الوطن، وشملت إنهاء مهام وإحالات على التقاعد لأكثر من 200 إطار في هذا الصدد.

 

مست التغييرات الواسعة في سلك رؤساء الدوائر التي أجريت منذ فترة وأعلن عنها رسميا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إنهاء مهام أكثر من 145 رئيس دائرة عبر أزيد من 40 ولاية، إضافة إلى إحالة أكثر من 75 آخرين على التقاعد، حسب ما كشفت عنه مراسم تنفيذية صدرت في العدد 47 من الجريدة، مؤرخة في الـ 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات، وإحالات على التقاعد.

وشملت التغييرات التي مست الدوائر في الولايات أيضا إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر لتكليفهم بوظائف أخرى، ويتعلق الأمر بأكثر من 20  منهم عبر عدة ولايات، حسب مرسوم رئاسي صارد بدوره في العدد 47 من الجريدة الرسمية، ولم تستثني التغييرات أيضا انهاء مهام كتاب عامين للبلديات، حيث تم في هذا الصدد وفق مرسوم رئاسي آخر انهاء مهام 5 منهم.

وتندرج التغييرات التي مست رؤساء الدوائر في إطار السعي إلى مواصلة المجهودات المبذولة في مجال التنمية وعصرنة الخدمات العمومية، ولا سيما التوزيع الأمثل للكفاءات وتحسين مستوى التأطير للجماعات المحلية، والنهوض بواقع التنمية المُر في عدد من ولايات الوطن.

ولا يزال الحديث هذه الأيام عن حركة في سلك الولاة ينتظر أن تعلن عنها الرئاسة، لضخ أنفاس جديدة على مستوى بعض ولايات الوطن من جهة، ومعاقبة ولاة آخرين فشلوا في تحقيق التنمية في عدة المجالات، والتكفل بالمشاكل الاجتماعية للمواطن، إضافة الى عدم مسايرة الديناميكية الاقتصادية الجديدة التي كانت أعلنت عنها الحكومة، أملا في الخروج من التبعية لبرميل النفط وجلب عائدات مالية للخزينة العمومية التي تأثرت بتراجع أسعار البترول بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن الحركة في سلك رؤساء الدوائر التي تضمنها العدد 47 من الجريدة الرسمية لعام 2018، كانت قد أجريت منذ فترة وأعلن عنها رسميا خلال الساعات الماضية.

زين الدين زديغة

 

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