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رغم تعهد المسؤولين بالقضاء على مثل هذه المظاهر

حجاج جزائريون يبيتون خارج المخيمات بمشعر منى

  22 أوت 2018 - 20:05   قرئ 96 مرة   0 تعليق   الوطني
حجاج جزائريون يبيتون خارج المخيمات بمشعر منى

انتقادات للبعثة بسبب الوجبات والإرشاد

عاش العديد من الحجاج الجزائريين ظروفا صعبة بمشعر منى، حيث لم يتمكن هؤلاء من المبيت في مخيماتهم بسبب الفوضى التي عاشتها هذه الأخيرة خلال أيام الحج الأكبر، بعد أن احتلت من طرف أشخاص آخرين، بسبب الضيق، حيث اضطروا لافتراش الممرات.

تكشف فيديوهات متداولة وشهود عيان حالة الفوضى التي طبعت مخيمات الحجاج الجزائريين في مشعر منى خلال أيام الحج الأكبر، أين لم يتمكن العديد منهم من أخذ أمكنتهم داخل الخيم بسبب الضيق والاستحواذ عليها من طرف حجاج آخرين، حيث قام حجاج جزائريون من الرجال والنساء بافتراش الممرات مما صعب الحركة على مستواها، بالرغم من تعهد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالقضاء على مثل هذه المظاهر التي عاشتها أيضا مخيمات الجزائريين سابقا، علما أن هذه السنة عرفت إطلاق بعثة الحج الجزائرية لحملات توعية وتحسيس لمساعدة الحجاج من كبار السن والمرضى بالمشاعر المقدسة خاصة بمشعر منى، ودعوة الشباب منهم إلى ضرورة التكافل والتآزر والعمل على مساعدة بشتى الطرق كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، كترك الأولوية لهم داخل الخيم المنصبة بمنى حسبما أشار إليه لوكالة الأنباء الجزائرية مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عمر بافولو.

وفي المقابل نشرت صفحتا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والديوان الوطني للحج والعمرة، على موقع التفاعل الاجتماعي  فايسبوك، صورا لوضع المخيمات في مشعر منى تكشف الجانب الإيجابي للأوضاع فيها ، موثقة لبعض الخدمات المقدمة على مستواها، وقال الوزير محمد عيسى في احدى منشوراته أن الحجاج المرضى وكبار السن تم نقلهم من مخيمات عرفات بحافلات خاصّة، أما الذين فضلوا الالتحاق بمنى عبر مزدلفة سيرًا على الأقدام فقد انتشرت عناصر الحماية والإرشاد على طول المسار لتوجيههم.

وفي ذات السياق أمطر حجاج جزائريون وأقاربهم صفحة الديوان على  فايسبوك بعدة انتقادات نذكر ما غرد به أحدهم قائلا:

 الديوان الوطني للكذب والتدليس ...توقفوا عن نشر صور من خيالكم ونفاقكم ...والدي ووالدتي لم يجدا مكانا يبيتان فيه فالوالد بات في العراء والوالدة أدخلناها خيمة بشق الانفس لتقعد فقط وليس لها مكان تنام فيه. وغرد آخر قائلا:  مزالكم تفترون علينا وعلى الناس ... لما سألت الحاجة لم تجد ما تأكل. وكتب آخر  تظهرون الأشياء الإيجابية لكن الواقع أمر آخر، افتحوا الصور في التعاليق نظهر لكم الحجاج كيف يعانون مرميون في الرصيف مع المهملات في درجة حرارة أكثر من 45. أما إحدى الحاجات فكتبت على الفايسبوك:

 نصف يوم ونحن نبحث عن المخيم، وبكيت من قوة الغلبة ولم ينظر الينا لا مرشد، إضافة إلى الوجبة الرديئة والنوم فوق بعضنا تقريبا عكس بعثات أخرى. ورد حاج آخر في تغريدة  الحجاج قضوا الليل في البحث عن الحافلات ولم يدخلوا مزدلفة حتى الصباح بدون أكل ولا شرب في الوقت الذي كان المرشدون منهمكين في الفيسبوك والإنترنت. غير أن حاجا آخر حاول التخفيف من  درجة الاستياء لدى الحجاج فغرد  صور جميلة ومطمئنة...ولا تسمعوا لدعاة الفتنة فالحج مشقة وتعب...وثوابه أكبر وأعظم.

زين الدين ز.

 

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