شريط الاخبار
بوتفليقة يجري حركة جزئية في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني غياب شبه كلي للتجار المداومين يومي عيد الأضحى حجاج جزائريون يبيتون خارج المخيمات بمشعر منى الجزائر تقرّر الفتح الجزئي للحدود مع مالي وليبيا تغييرات واسعة في سلك رؤساء الدوائر بن غبريت تأمر إطاراتها بضمان التأطيرين البيداغوجي والإداري حمس تستبعد أن تكون المقصودة من المناورات السياسوية في خطاب الرئيس أربع آليات للنهوض بقطاع النسيج في الجزائر مصرح جمركي ضمن عصابة تتاجر بالمخدرات بالعاصمة الحكومة الصينية تراسل أويحيى لإطلاق أكبر مصنع حقيقي لصناعة السيارات ألغام ومخلفات الإرهابيين تواصل حصد أرواح الأبرياء  الحركى اختاروا فرنسا والجزائر طوت ملفهم أسعار الخضر والفواكه تلتهب عشية عيد الأضحى بأسواق وهران مشروع قانون فرنسي لإعادة الاعتبار لـالحركى والاعتراف بـتضحياتهم! أويحيى ينفي تورّط بلعباس في قضايا فساد ويوضّح بخصوص بوجوهر فريق عمل ثنائي لإنجاز مخطط عمل لتنمية المناطق الحدودية الحماية المدنية تطلب من المواطنين توخي الحذر في استعمال أدوات النحر نات كوم تجند 45 ألف عامل نظافة و47 شاحنة يومي العيد 30 ألف عائلة تستلم اليوم مفاتيح سكناتها بمختلف الصيغ خطبة عرفات بمخيمات حجاجنا ستتناول جهاد الجزائريين توكيل مهمة بيع الكتب للمؤسسات التربوية وديوان المطبوعات توقيف المراهق الذي قتل واغتصب الطفلة سلسبيل بوهران مئات الأطنان من البطاطا محفوظة في مبردات انتقادات للبعثة بسبب نقل الحجاج مباشرة إلى عرفات توقع استقبال 850 ألف رأس غنم و200 رأس بقر يوم العيد بمذبح الرويسو بن غبريت تسكت الإسلاميين وأعداء الإصلاح التربوي الدرك يتخذ إجراءات خاصة لتأمين الأماكن العمومية والمساجد خلال العيد إيران تحذر من الاستحواذ على حصتها في الـ أوبك الأضاحي بين 3 و5 ملايين بنقاط البيع المعتمدة بلماضي يستهدف لقب «كان» 2019 ويتوعد المتمردين شاليهات داخل المؤسسات التربوية للتخفيف من الاكتظاظ تكليف مقاولات جديدة خلفا لشركات بناء فُسخت عقودها الجيش يحجز 5 طائرات بدون طيار في قسنطينة 602 مليون دينار للإطعام المدرسي ونقص في مؤسسات التعليم العدالة تضرب بيد من حديد مافيا "الباركينغ" بعد تفشي جرائم القتل انخفاض محسوس في أسعار أضاحي العيد بولنوار يرجع غلاء أسعار الخضر إلى توقف الفلاحين عن جني المحاصيل انخفاض أسعار برميل خام برنت إلى 71.83 دولارا بنك الجزائر يحافظ على سياسته الحذرة لضبط أسعار الصرف 188 مخبزة و4 آلاف تاجر لضمان مداومة يالعيد بقسنطينة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. حمس تستبعد أن تكون المقصودة من المناورات السياسوية في خطاب الرئيس

استئناف سلسلة لقاءات لعرض مبادرتها من أجل الانتقال الديمقراطي

حمس تستبعد أن تكون المقصودة من المناورات السياسوية في خطاب الرئيس

  22 أوت 2018 - 20:06   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الوطني
حمس تستبعد أن تكون المقصودة من المناورات السياسوية في خطاب الرئيس

استبعدت حركة مجتمع السلم أن تكون المقصودة من خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الأمة، وحديثه عن مناورات سياسوية داخلية، معلنة عن مواصلة عرض مبادرتها الوطنية  من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي، على الطبقة السياسية، حيث ستشرع بعد عيد الأضحى المبارك، في سلسلة لقاءات أخرى مع الشخصيات السياسية بعدما استكملت كافة الأحزاب.

 

رغم أن الجولة الأولى من اللقاءات التي عقدتها قيادة  حمس، مع ممثلي الأحزاب السياسية، لم تكن ناجحة، باعتراف رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، إلا أنّ الحركة لم  تيأس من استكمال مشاوراتها مع الشخصيات الوطنية، حيث كشف المكلف بشؤون السياسية والاقتصادية لحركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، أن الحركة ستستأنف الجولة الثانية الخاصة بترويج مبادرتها السياسية  التوافق الوطني على الشخصيات الوطنية عقب عيد الأضحى المبارك.

وقال طيفور، في تصريح نقله موقع  سبق برس، إن حمس حريصة على عرض مبادرتها على كل أطياف المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، مشيرا إلى أن  التوافق الوطني هو الحل الوحيد للبلاد من أجل تجاوز الأزمة التي تتخبط فيها. وأكد المتحدث أن حمس تسعى من خلال التعبئة الشعبية لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترف بها السلطة، على حد قوله.

وشهدت الجولة الأولى لمشاورات حركة مجتمع السلم، لقاءات مكثّفة مع كافة الأطياف السياسية، معارضة وموالاة، حيث عقدت في البداية لقاءات مع حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذين تحفّظا على  الانتقال الديمقراطي على اعتبار أن رؤيتهما لا تشمل وجود أزمة سياسية في البلاد، لأن الانتخابات تجرى في مواعيدها الدستورية، فيما اتفق الطرفان على وجود تحديات اقتصادية وجبت مواجهتها.

وتعليقا على رسالة رئيس الجهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة ذكرى مؤتمر الصومام، التي استعمل فيها عبارة  مناورات سياسوية داخلية تسعى لزعزعة استقرار الجبهة الشعبية، استبعد فاروق طيفور، أن يكون المقصود منها  المبادرات السياسية التي أطلقتها مجموعة من الأحزاب منها حمس. وقال الأمين الوطني المكلف بالشؤون السياسية والاقتصادية في حركة مجتمع السلم، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عندما دعا الجبهة الشعبية لمواجهة جميع  المناورات السياسوية وكل المحاولات لزعزعة صفنا بتأويلات خاطئة أو بعرضة لتعاليم ديننا الحنيف، لم يكن يقصد المبادرة السياسية لحمس التي تسعي إلى التوافق الوطني من خلال مبادرة تجمع جميع الجزائريين.

وقال طيفور إن المبادرات السياسية لا تشكل خطرا على الجزائر، بقدر ما يشكله الفساد الذي يتربص بالبلاد والجبهة الوطنية.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات