استئناف سلسلة لقاءات لعرض مبادرتها من أجل الانتقال الديمقراطي

حمس تستبعد أن تكون المقصودة من المناورات السياسوية في خطاب الرئيس

استبعدت حركة مجتمع السلم أن تكون المقصودة من خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الأمة، وحديثه عن مناورات سياسوية داخلية، معلنة عن مواصلة عرض مبادرتها الوطنية من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي، على الطبقة السياسية، حيث ستشرع بعد عيد الأضحى المبارك، في سلسلة لقاءات أخرى مع الشخصيات السياسية بعدما استكملت كافة الأحزاب.

رغم أن الجولة الأولى من اللقاءات التي عقدتها قيادة حمس، مع ممثلي الأحزاب السياسية، لم تكن ناجحة، باعتراف رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، إلا أنّ الحركة لم تيأس من استكمال مشاوراتها مع الشخصيات الوطنية، حيث كشف المكلف بشؤون السياسية والاقتصادية لحركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، أن الحركة ستستأنف الجولة الثانية الخاصة بترويج مبادرتها السياسية التوافق الوطني على الشخصيات الوطنية عقب عيد الأضحى المبارك.

وقال طيفور، في تصريح نقله موقع سبق برس، إن حمس حريصة على عرض مبادرتها على كل أطياف المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، مشيرا إلى أن التوافق الوطني هو الحل الوحيد للبلاد من أجل تجاوز الأزمة التي تتخبط فيها. وأكد المتحدث أن حمس تسعى من خلال التعبئة الشعبية لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترف بها السلطة، على حد قوله.

وشهدت الجولة الأولى لمشاورات حركة مجتمع السلم، لقاءات مكثّفة مع كافة الأطياف السياسية، معارضة وموالاة، حيث عقدت في البداية لقاءات مع حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذين تحفّظا على الانتقال الديمقراطي على اعتبار أن رؤيتهما لا تشمل وجود أزمة سياسية في البلاد، لأن الانتخابات تجرى في مواعيدها الدستورية، فيما اتفق الطرفان على وجود تحديات اقتصادية وجبت مواجهتها.

وتعليقا على رسالة رئيس الجهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة ذكرى مؤتمر الصومام، التي استعمل فيها عبارة مناورات سياسوية داخلية تسعى لزعزعة استقرار الجبهة الشعبية، استبعد فاروق طيفور، أن يكون المقصود منها المبادرات السياسية التي أطلقتها مجموعة من الأحزاب منها حمس. وقال الأمين الوطني المكلف بالشؤون السياسية والاقتصادية في حركة مجتمع السلم، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عندما دعا الجبهة الشعبية لمواجهة جميع المناورات السياسوية وكل المحاولات لزعزعة صفنا بتأويلات خاطئة أو بعرضة لتعاليم ديننا الحنيف، لم يكن يقصد المبادرة السياسية لحمس التي تسعي إلى التوافق الوطني من خلال مبادرة تجمع جميع الجزائريين.

وقال طيفور إن المبادرات السياسية لا تشكل خطرا على الجزائر، بقدر ما يشكله الفساد الذي يتربص بالبلاد والجبهة الوطنية.