إنقطاع التزود بالماء الشروب بالشراقة غرب العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” بالجزائر العاصمة، أن مصالحها سجلت اليوم الجمعة عطبا في القناة الرئيسية للمياه التي تزود بلدية الشراقة غرب العاصمة.

وفي بيان صادر عن المؤسسة،موجه لزبائن الشركة جاء فيه،أن بلدية الشراقة تعرف إنقطاعا في التزود بالمياه الصالحة للشرب في النقاط التالية: وسط بلدية الشراقة بصفة جزئية - الشراقة الكبرى

وأفاد شركة “سيال” أن جميع الفرق مجندة من أجل إستئناف تزويد زبائنها بالمياهفور الإنتهاء من إصلاح العطب.

كما ان الشركة ملتزمة بإستعادة الوضع أسرع وقت ممكن، من أجل ضمان إستمرارية الخدمة.

وأضافت الشركة بأن غجراءات سريعة تتمثل في توفير المياه بالصهاريج بالنسبة للأولويات كالمؤسسات العمومية والإستشفائية.

وتقدمت الشركة لجميع الزبائن بالإعتذارعن هذه الإضطرابات الخارجة عن نطاقها.