احباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 20 شخصا بوهران وعنابة

أوقفت قوات الجيش الوطني الشعبي بالوادي، مهربا بحوزته 5400 علبة سجائر، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة.

و أضاف ذات المصدر، أن الجيش قام بحجز مركبة، و7073 لتر من الوقود، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف

فيما تمكنت عناصر الدرك الوطني، أمس الخميس، بكل من تيارت وتسمسيلت من توقيف 06 أشخاص.

بحوزتهم 08 أسلحة تقليدية الصنع وثلاث 03 بنادق صيد، حسب بيان لمصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة.

و أحبط حراس الشواطئ بعنابة و وهران محاولة هجرة غير شرعية لـ 20 شخصا.

من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.