الجزائر تدين “بشدة” الإعتداء الارهابي بطرابلس الليبية

أعربت الجزائر عن إدانتها “بشدة” للإعتداء الإرهابي الذي إستهدف، أمس الخميس.

حاجزا أمنيا بالمدخل الغربي لمدينة زليتنين، شرق العاصمة طرابلس، حسب بيان لوزراة الخارجية، اليوم الجمعة.

والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بين صفوف عناصر الأمن الليبي.

وقال الوزارة: “تعتبر هذا الهجوم عملا إجراميا يكشف مرة أخرى على الوجه القبيح والبغيض

الذي يميز أعمال الجماعات الإرهابية، التي دأبت على نشر الرعب والموت وعلى إنتهاك المقدسات”.

وأضاف المصدر أن الجزائر “تتقدم بأصدق تعازيها لذوي الضحايا، كما تعبر عن مواساتها لأسر المصابين .

وتؤكد مجددا على تضامنها مع ليبيا، حكومة وشعبا في مواجهة الارهاب”.