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قايد صالح "يوضح" أسباب الحركة التي مست قيادات كبيرة بوزارة الدفاع ويؤكد:

نهج التداول على المناصب فرصة لتحفيز القدرات البشرية وتثمين خبراتها

  24 أوت 2018 - 13:51   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الوطني
نهج التداول على المناصب فرصة لتحفيز القدرات البشرية وتثمين خبراتها

أكد الفريق قايد صالح، أنّ مقياس الجدارة ومعيار الاستحقاق هما عاملين في تثبيت نهج التداول على الوظائف والمناصب، وجعله تقليدا عسكريا راسخا وسنة حميدة، تتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة، في إشارة إلى التغييرات التي عرفتها قيادات بعض النواحي العسكرية، وبعض المناصب بوزارة الدفاع.

تحدث الفريق قايد صالح، في كلمه لدى إشرافه على تسليم السلطة وتنصيب اللواء علي سيدان قائدا جديدا للناحية العسكرية الأولى بالبليدة، خلفا للواء حبيب شنتوف الذي أحيل على التقاعد، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 أوت 2018، عن حملة التغييرات التي طالت قادة بعض النواحي العسكرية، قائلا "إن مقياس الجدارة ومعيار الاستحقاق" هما عاملين في تثبيت نهج التداول على الوظائف والمناصب، وجعله تقليدا عسكريا راسخا وسنة حميدة، تتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا الوطني الشعبي، الذي يبقى دائما وأبدا يتجه بعزم، نحو المزيد من الاستفادة من تجارب واحترافية ومهارة إطاراته في كافة مواقع عملهم، ويبقى يستنير بتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بما يسهم في وصول قواتنا المسلحة إلى مداها الأبعد في مجال اكتساب القوة وتثبيت معالم النجاعة القتالية في كافة الظروف والأحوال، مشيرا أن الجانب التحسيسي والتوجيهي من أهم مرتكزات النهج العملي للقيادة، التي تسعى دوما دون هوادة إلى إبراز فصيلة العمل المثابر والمخلص والمثمر، مشيرا بأن قيادة الجيش تكرس لهذا المبدأ العناية الوافية التي يستحقها، لكي تجعل منه سلوكا مهذبا بالغ الأهمية في حياة الأفراد العسكريين بكافة فئاتهم، لاسيما هؤلاء الذين يتحملون مسؤولية قيادة الرجال مهما كان مستوى هذه المسؤولية.

وأشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الخميس، على التنصيب الرسمي لقائد الناحية الجديد اللواء علي سيدان وتسليمه العلم الوطني حيث قال "بإسم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 أوت 2018، أنصّب رسميا في هذا اليوم قائد الناحية العسكرية الأولى، اللواء علي سيدان، خلفا للواء حبيب شنتوف"، وبعد التصديق على محضر تسليم السلطة، إلتقى الفريق، بقيادة وإطارات الناحية حيث ألقى كلمة بالمناسبة، ذكر فيها بالأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء الذي يتزامن واحتفال الشعب الجزائري بواحدة من المحطات التاريخية المجيدة، ألا وهي الذكرى المزدوجة لـ 20 أوت 1955 هجومات الشمال القسنطيني، و20 أوت 1956 تاريخ انعقاد مؤتمر الصومام، مؤكدا بالمناسبة على أن المسؤولية أمانة ثقيلة، وهي في غاية النبل عندما تتعلق بقيادة الرجال، ما يقتضي التقيد التام بمقاييسها وشروطها.

وأشاد الفريق برسالة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الموجهة للشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد والتي حيا فيها جهود الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية في الحفاظ على سلامة الجزائر وشعبها. وقال مخاطبا الشباب، إن الاستقلال الذي ننعم به، ليس هبة من أحد، بل هو ثمرة التضحيات الجسام التي قدمتها قوافل الشهداء على مر السنين، بعدها استمع السيد الفريق لمداخلات أفراد الناحية الذين أكدوا من جديد التزامهم الكافي والوافي للقيام بالمهام المنوطة بهم بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

 أسامة سبع
 

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