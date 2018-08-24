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هل بدأت باريس تتعامل مع الوضع الأمني فيها بموضوعية

فرنسا تخفض مستوى الخطر لرعاياها الراغبين في زيارة الجزائر!

  24 أوت 2018 - 13:51   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الوطني
فرنسا تخفض مستوى الخطر لرعاياها الراغبين في زيارة الجزائر!

تيميون..تقرت وبني عباس مسموحة للسياح الفرنسيين

خفضت فرنسا مستوى الخطر لرعاياها الراغبين في السفر إلى الجزائر للسياحة أو أمور أخرى، حيث سحبت جزء واسع من المناطق الوسطى والغربية والداخلية وصولا إلى بوابة الصحراء، بداية من الـ 20 أوت الجاري، من الخانة الحمراء والبرتقالية نحو البنفسجية، في حين أبقت على ولايات الشرق والجنوب والمناطق الحدودية في الخانة الحمراء.

كشف التحديث الجديد لوزارة الخارجية الفرنسية الخاص بنصائح السفر للرعايا الفرنسيين عن تخفيض مستوى الخطر في الجزائر، حيث تكون باريس قد بدأت تتعامل مع الأوضاع الأمنية السائدة على التراب الوطني والنجاحات المحققة من طرف الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بموضوعية، وهذا بالرغم ممّا يقع وراء الحدود في ليبيا والساحل الإفريقي الذي تتشارك الجزائر معه بحدود برية واسعة يصعب التحكم فيها ويسهل تيهان أي قوة عسكرية فيها.

فبعد أن كان "الكيدورسي" يدرج كل مناطق الوطن عدا ولايات الجزائر العاصمة، وهران، تيبازة وتلمسان، (اللون الأخضر)، في الخانة الحمراء والبرتقالية، أي غير المرغوب في زيارتها وغير المستحسن باستثناء الحتمية، سحب مناطق واسعة من الوطن من الخانتين السالفتي الذكر حسب الخريطة التي نشرتها مجلة "جون افريك"، على غرار ولايات البليدة، المدية، مستغانم، تيارت، سيدي بلعباس، الجلفة، الأغواط  وبسكرة إضافة إلى مناطق تقرت، غرداية، ورقلة، بني عباس وتيميون وأجزاء من ولاية بشار ووادي سوف، في حين اعتبرت كل الشريط الحدودي مع المغرب، الصحراء الغربية، موريتانيا، مالي والنيجر وصولا إلى ليبيا وتونس خطرا على الرعايا الفرنسيين في الجزائر وبقي مصنفا في الخانة "الحمراء والبرتقالية"، إضافة إلى مناطق في شرق ووسط البلاد، ويتعلق الأمر بولايات بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وباتنة، وكذا عنابة وقسنطينة وخنشلة وتبسة وجيجل وبجاية وسكيكدة، حيث جاءت كلها باللون الاحمر والبرتقالي أيضا حسب الخريطة، أما الصحراء فبقيت ضمن الخانة الحمراء كعين أمناس، اليزي، جانت، تمنراست وتندوف.

وينشر "الكيدورسي" أو وزارة الخارجية الفرنسية خريطة مخاطر لكل البلدان، مُوَضَحة بأربعة ألوان تقابل مستوى مخاطر المناطق المختلفة، فـ"غير المرغوب في زيارتها" تكون بـ"اللون الأحمر"، "اليقظة العادية" بـ"اللون الأخضر"، "غير المستحسن باستثناء الحتمية" بـ"اللون البرتقالي و "يقظة أكثر" بـ"اللون البنفسجي".

وأوضحت مجلة "جون افريك" الفرنسية نقلا عن "الكيدورسي" أن النصائح المقدمة لرعاياها حول السفر هي نتاج تقييم منتظم لجميع مخاطر البلد المعني من مخاطر طبيعية أو صناعية أو إرهابية أو مخاطر على الطرق، وأشارت إلى أنه يتم إعادة تقييمها، ويعد تعديل الملف المتعلق بالجزائر جزءًا من هذا الإطار، وقد كان موضوع دراسة دقيقة وشاملة من قبل الدوائر المختصة.

 زين الدين زديغة
 

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