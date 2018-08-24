الأفلان يعلّق على التغييرات في المؤسسة العسكرية ومتحف معطوب الوناس

ولد عباس يعيد "ترميم" "جدار سعداني"

يستعدّ حزب جبهة التحرير الوطني، إلى قيادة سلسلة تحرّكات جديدة مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، من أجل طرح مبادرة وطنية جديدة تحت اسم "جبهة شعبية لضمان أمن واستقرار الجزائر"، قال إنها استجابة لدعوة رئيس الجمهورية القاضية برصّ الجبهة الشعبية، وتهدف إلى تجميع الطبقة السياسية حول مشروع الوحدة.

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عن ميلاد "الجبهة الشعبية لضمان أمن واستقرار الجزائر"، وهي مبادرة وطنية ستعرض على الأحزاب، النقابات والجمعيات وكافة ممثلي المجتمع المدني، من أجل رصّ الجبهة الشعبية الداخلية. وأضاف ولد عباس، في تصريحات لتلفزيون "النهار"، الخميس، أنّ الأفلان استجاب لدعوة رئيس الجمهورية، التي تضمنتها رسالته بمناسبة الذكرة الـ61 لانعقاد مؤتمر الصومام، وكذا ذكرى هجوم الشمال القسنطيني، والتي دعا فيها إلى رصّ الجبهة الشعبية لمواجهة المناورات السياسوية الداخلية والخارجية.

وسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، في عهد الأمين العام السابق عمار سعداني، أن طرح مبادرة مماثلة سميت حينها مبادرة "الجدار الوطني"، وعرضها سعداني على مختلف الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، وعقد لها تجمعا شعبيا ضخما احتضنته القاعة البيضوية بالعاصمة، وكان التجمع في نفس اليوم الذي كانت المعارضة تجتمع بتعاضدية عمال البناء في زرالدة، في إطار ثاني اجتماع لمبادرة الانتقال الديمقراطي، وفٌسرت تحركات سعداني حينها على أن تاريخها يهدف إلى خطف الأضواء من المعارضة، وقد تكون مبادرة ولد عباس هذه المرّة لنفس الأسباب، بالنظر إلى التحرّكات التي تقودها أطياف المعارضة عشية الانتخابات الرئاسية.

وكشف ولد عباس عن تلقي الأفلان اتصالات من العديد من جمعيات المجتمع المدني، التي تريد الانخراط في مبادرة التقوية الجبهة الاجتماعية التي دعا إليها رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة يوم المجاهد، مشبها نداء الرئيس بنداء نوفمبر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فيما أعلن الأمين العام للأفلان عن لقاء قريب سيجمع الشركاء السياسيين لتقوية الجبهة الشعبية.

في سياق منفصل، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إنّ التغييرات التي يجريها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في المؤسسة العسكرية "عادية"، مفنّدا تأويلات سياسية بهذا الخصوص. وقال ولد عباس إن: "التغييرات الأخيرة التي عرفتها المؤسسة العسكرية، أمر عادي، يدخل في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية كوزير للدفاع وقائد أعلى للقوات المسلحة".

وفي موقف جديد على حزب جبهة التحرير الوطني، أعلن جمال ولد عباس، دعم الحزب العتيد، لحكم الإعدام، وفسّر ذلك بأن قتلة الأطفال ليس لهم الحق في الحياة، وذلك تعليقا على الجريمة النكراء، التي راحت ضحيتها الطفلة سلسبيل ذات الثماني سنوات، بولاية وهران عشية عيد الأضحى المبارك، على يد وحش بشري. حيث أكد ولد عباس أن الأفلان يدعم تنفيذ حكم الاعدام ضد مختطفي الاطفال.

وعاد ولد عباس إلى قرار رئيس الجمهورية بخصوص إقامة متحف للفنان معطوب الوناس، معتبرا أن القرار يدخل ضمن المصالحة الوطنية التي شرع فيها رئيس الجمهورية منذ 1999، مذكرا بقرار الرئيس القاضي إعادة الاعتبار لكل المجاهدين والشهداء الذي تم تهميشهم في وقت سابق على غرار عبان رمضان. كما أكد المتحدث أن هذا القرار سيخرج القضية من التجاذبات السياسوية التي دائما ما تستغل مثل هذه القضايا، مثلما أخرجت قضية اللغة الأمازيغية.

حكيمة ذهبي